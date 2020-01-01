بدون صلاح.. تريزيجيه يقتحم التشكيل المثالى للجولة الـ35 في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:02 م
صلاح وتريزيجيه
صلاح وتريزيجيه
الفجر الرياضي
أعلن موقع "هوسكورد" العالمي، عن التشكيل المثالي للجولة الخامسة والثلاثين، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي شهد عدة مفاجآت على رأسها تواجد الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" نجم استون فيلا، عقب تألقه اللافت للنظر خلال الجولة الماضية وتسجيله هدفين في شباك كريستال بالاس.

وتمكن الدولي المصري تريزيجيه من قيادة فريقه أستون فيلا، إلى تحقيق فوزًا غاليًا وثمينًا، على حساب كريستال بالا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من البريميرليج.

وجاءت التشكيل المثالي للجولة الماضية من الدوري الإنجليزي على النحو التالي :-

حراسة المرمى: نيك بوب (بيرنلي)

الدفاع: فريدريسك (وست هام)، داوسون (واتفورد)، جاك أوكونيل (شيفيلد يونايتد)، ريكو سالكويرو (بورنموث)

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا)، بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، روبن نيفيز (ولفرهامبتون)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتى)

الهجوم: جابرييل خيسوس (مانشستر سيتي) ، ميشيل أنطونيو (وست هام)


ترتيب الدوري الإنجليزي :-

2- مانشستر سيتي 72 نقطة.
3- تشيلسي 60 نقطة.
4- ليستر سيتي 59 نقطة.
5- مانشستر يونايتد 59 نقطة.
6- ولفرهامبتون 55 نقطة.
7- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.
8- توتنهام 52 نقطة.
9- آرسنال 50 نقطة.
10- بيرنلي 50 نقطة.
11- إيفرتون 45 نقطة.
12- ساوثهامبتون 45 نقطة.
13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.
14- كريستال بالاس 42 نقطة.
15- برايتون البيون 36 نقطة.
16- ويست هام 34 نقطة.
17- واتفورد 34 نقطة.
18- بورنموث 31 نقطة.
19- أستون فيلا 30 نقطة.
20- نورويتش سيتي 21 نقطة.

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محمد صلاح تريزيجيه الدوري الإنجليزي أستون فيلا

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