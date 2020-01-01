بدون صلاح.. تريزيجيه يقتحم التشكيل المثالى للجولة الـ35 في الدوري الإنجليزي

أعلن موقع "هوسكورد" العالمي، عن التشكيل المثالي للجولة الخامسة والثلاثين، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي شهد عدة مفاجآت على رأسها تواجد الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" نجم استون فيلا، عقب تألقه اللافت للنظر خلال الجولة الماضية وتسجيله هدفين في شباك كريستال بالاس.





وتمكن الدولي المصري تريزيجيه من قيادة فريقه أستون فيلا، إلى تحقيق فوزًا غاليًا وثمينًا، على حساب كريستال بالا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من البريميرليج.





وجاءت التشكيل المثالي للجولة الماضية من الدوري الإنجليزي على النحو التالي :-





حراسة المرمى: نيك بوب (بيرنلي)





الدفاع: فريدريسك (وست هام)، داوسون (واتفورد)، جاك أوكونيل (شيفيلد يونايتد)، ريكو سالكويرو (بورنموث)





خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا)، بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، روبن نيفيز (ولفرهامبتون)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتى)





الهجوم: جابرييل خيسوس (مانشستر سيتي) ، ميشيل أنطونيو (وست هام)









ترتيب الدوري الإنجليزي :-