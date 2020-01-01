بعد إصابته بجلطة.. نقل مكرم محمد للرعاية المركزة

أعلنت أمنية مكرم نجلة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، عن نقل والدها للرعاية المركزة بمستشفى العلمين، وذلك بعد مروره بوعكة صحية إثر تعرضه لجلطة باليد اليسرى، أثرت على يقدمه اليسرى والجانب الأيسر من الوجه.





وقالت في تصريحات صحفية، إن الكاتب الصحفي مكرم محمد تم نقله لمستشفى العلمين، وإيداعه الرعاية، خلال تواجد الأسرة بالساحل الشمالي، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، وعلى قدر كبير من الوعي، ويستطيع الرد والتحدث.



