بعد إصابته بجلطة.. نقل مكرم محمد للرعاية المركزة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:00 م
مكرم محمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق
مكرم محمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق
ميسون أبو الحسن
أعلنت أمنية مكرم نجلة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، عن نقل والدها للرعاية المركزة بمستشفى العلمين، وذلك بعد مروره بوعكة صحية إثر تعرضه لجلطة باليد اليسرى، أثرت على يقدمه اليسرى والجانب الأيسر من الوجه.

وقالت في تصريحات صحفية، إن الكاتب الصحفي مكرم محمد تم نقله لمستشفى العلمين، وإيداعه الرعاية، خلال تواجد الأسرة بالساحل الشمالي، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، وعلى قدر كبير من الوعي، ويستطيع الرد والتحدث.

وأضافت: "تواصل معنا كِبار الكُتاب الصحفيين، ورؤساء تحرير الصحف، وذلك للاطمئنان على صحة والدي، وتنهي الأسرة الآن بعض الإجراءات لنقله لإحدى المستشغيات بالقاهرة".

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