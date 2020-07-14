تعرف على مواصفات وأسعار "الدراجة الهوائية" التي ستطرحها وزارة الشباب

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:59 م
دراجات وزارة الشباب والرياضة
دراجات وزارة الشباب والرياضة
أكد مصنع "قادر" التابع للهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء الموافق 14/7/2020، إنه يعمل في الفترة الحالية على الانتهاء من 2500 دراجة هوائية؛ لتسليمها لوزارة الشباب والرياضة ضمن اتفاق بين الوزارة والهيئة على إقامة خطة الإنتاج من أجل التصنيع لصالح مبادرة الوزارة.

وقامت الهيئة العربية للتصنيع، أمس الاثنين، بتسليم وزارة الشباب 1000 دراجة؛ لبدء توزيعها في مركز الدراجات بمركز شباب الجزيرة، حيث إن الهيئة لن تطرحها للجمهور للبيع المباشر.

ويصنع مصنع "قادر" موديلين من الدراجات Phoenix A 55؛ وهى الدراجة الجبلية وسعرها 1932 جنيهًا من وزارة الشباب، وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، أما النوع الثاني فهو phoenix 2605، وهو الدراجة الهجين "السريعة"، ومناسبة أكثر للطرق الممهدة، فييلغ سعرها 2362 جنيهًا، ومقاسها 28.

كان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد عقد مؤتمرًا صحفيًّا الأسبوع الماضي؛ لكشف تفاصيل المبادرة بحضور الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وقيادات الوزارة، ومحافظ الجيزة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن السعر المعلن للدراجة مناسب ومدعم من الوزارة، وبتسهيلات في السداد، ويمكن للشباب والمواطنين الراغبين في اقتناء الدراجات الدخول إلى البوابة الإلكترونية للوزارة لملء البيانات المطلوبة وتحديد نوع الدراجة المطلوبة، مقدماً الشكر والتقدير لكل شركاء النجاح في تنفيذ المبادرة، وتوفير كل الدعم لها؛ لتحقيق الأهداف المرجوة منها على مختلف الأصعدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الشباب والرياضة دراجات وزارة الشباب والرياضة الهيئة العربية للتصنيع الدراجة الهوائية

أخبار تهمك

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ 36 دقيقة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. حقيقة انضمام أحمد حجازي إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تحرك جديد من الأهلي ضد مرتضي منصور

منذ ثلث ساعة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يدلي بأقواله أمام النيابة في بلاغه ضد رئيس الزمالك

منذ ساعة و نصف

الأهلي يعلق مفاوضاته مع صفقة الموسم ويؤجل الحسم إلى يناير

منذ أقل من ساعتين

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من صفقة غير متوقعة.. تعرف عليها

منذ ساعة و 9 دقيقة

خطة سرية من برشلونة لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز

منذ 35 دقيقة

الأهلي يصدم جماهيره بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أزمة كبرى بين برشلونة وبيكيه قبل مباراة أوساسونا

منذ ساعتين

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

صبحي يضع حجر الأساس لمركز شباب الجزيرة ٢ بالسادس من أكتوبر

رئيس "العربية للتصنيع" يستقبل وزير الرياضة لبحث خطوات تفعيل مبادرة "دراجة لكل مواطن"

العربية للتصنيع: "دراجة لكل مواطن" تهدف لتحسين حالتهم الصحية

توقيع بروتوكول تعاون بين "العربية للتصنيع" و"البريد" لنقل أموال بسيارات مدرعة

وزير الرياضة يلتقى مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للدراجات

وزير الرياضة يعلن عن انطلاق مبادرة "دراجتك.. صحتك"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 م

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

02:35 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

10:54 ص

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

12:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام