عاجل - تحرك جديد من الأهلي ضد مرتضي منصور

مازال الصراع بين مجلس ناديي الأهلي والزمالك مستمرًا ومشتعلًا، في ظل الأجواء المشحونة بين الكابتن محمود الخطيب والمستشار مرتضي منصور خلال الفترة الأخيرة.





وطالب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، محمود عبد المنعم "كهربا"، بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد رئيس نادي الزمالك بسبب هجوم الأخير عليه.





وستتولي إدارة الشؤون القانونية بالنادي الأهلي ملف القضية، بداية من البلاغ الذي سيتقدم به نجم القلعة الحمراء ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بسبب التجاوزات الأخيرة التي قام بها منصور في حق كهربا.





وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام نيابة استئناف القاهرة قد كلف بالتحقيق في البلاغ رقم 28406 عرائض المكتب الفني للنائب العام، والمقدم من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بتاريخ 12-7-2020 عن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي والذي تضمن قيام رئيس نادي الزمالك بتوجيه السباب والشتائم لرئيس الأهلي وتناوله وأسرته وعائلته بألفاظ خارجة، بل وأساء لكل رجال الشعب المصري.





