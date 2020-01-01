'الأعلى للإعلام' يبحث مد تراخيص المؤسسات

Advertisements

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس كلف أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، والمهندس حسام عبدالمولى رئيس قطاع الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لإدارة التراخيص، وعقد اجتماع الأربعاء المقبل، وتقديم تقرير وافي وشاكل للمجلس، لبحث ملف التراخيص وما انتهى إليه المجلس السابق برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وتقديم تصور كامل لبحث مد فترة تقديم الصحف والمواقع والقنوات.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن المجلس السابق كلن قد أقر لائحة للتراخيص، والمجلس الحالي سيعمل على تطويرها.



وتابع: "سنطلق منصة إلكترونية على الموقع الرسمي للمجلس، بالإضافة إلى إلغاء العنصر البشري في تقديم التراخيص، وإذا احتاج الأمر أي تدخل بشري، سيتم تشكيل لجنة مفاجأة".



قرار الرئيس السيسي



وفي وقت سابق، كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.



وضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كلًا من:



- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة".



- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".



- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".



- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".



- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي".



- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي".



- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".



- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات".

