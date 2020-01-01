'الأعلى للإعلام' يبحث مد تراخيص المؤسسات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:51 م
مكرم محمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
مكرم محمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
ميسون أبو الحسن
قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس كلف أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، والمهندس حسام عبدالمولى رئيس قطاع الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لإدارة التراخيص، وعقد اجتماع الأربعاء المقبل، وتقديم تقرير وافي وشاكل للمجلس، لبحث ملف التراخيص وما انتهى إليه المجلس السابق برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وتقديم تصور كامل لبحث مد فترة تقديم الصحف والمواقع والقنوات.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المجلس السابق كلن قد أقر لائحة للتراخيص، والمجلس الحالي سيعمل على تطويرها.

وتابع: "سنطلق منصة إلكترونية على الموقع الرسمي للمجلس، بالإضافة إلى إلغاء العنصر البشري في تقديم التراخيص، وإذا احتاج الأمر أي تدخل بشري، سيتم تشكيل لجنة مفاجأة".

قرار الرئيس السيسي

وفي وقت سابق، كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.

وضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كلًا من:

- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة".

- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".

- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي".

- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي".

- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكرم محمد كرم جبر المجلس الأعلى للإعلام الفجر الأعلى للإعلام

أخبار تهمك

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ أقل من ساعة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

أزمة كبرى بين برشلونة وبيكيه قبل مباراة أوساسونا

منذ أقل من ساعتين

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعلق مفاوضاته مع صفقة الموسم ويؤجل الحسم إلى يناير

منذ أقل من ساعتين

خطة سرية من برشلونة لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز

منذ نصف ساعة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من صفقة غير متوقعة.. تعرف عليها

منذ ساعة

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم جماهيره بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الخطيب يدلي بأقواله أمام النيابة في بلاغه ضد رئيس الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجأة.. حقيقة انضمام أحمد حجازي إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد أداء اليمين الدستورية مباشرة.. رؤساء الهيئات الإعلامية يباشرون عملهم

اختيار الدكتور أحمد مختار وكيلًا لـ'الوطنية للصحافة' ومروة السيسى الأمين العام

'الأعلى للإعلام' يختار صالح الصالحي وكيلًا له

في أول اجتماع بعد تشكيله الجديد.. 'الأعلى للإعلام' يرسل برقية شكر للسيسي

'الأعلى للإعلام' يعلن إطلاق خدماته إلكترونيًا.. وانطلاقة جديدة للموقع الرسمي

بعد توليه مهام منصبه.. 'الإعلاميين' تقدم التهنئة لرئيس الأعلى للإعلام

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

10:54 ص

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

12:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام