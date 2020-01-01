إيهاب فهمي يروج لفيلمه الجديد "عيد جواز"

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روج النجم إيهاب فهمي عن فيلمه الجديد "عيد جواز" ، حيث نشر صورة جديدة له برفقة دوللي شاهين وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق فهمي قائلاً : فيلم عيد جواز قريباً.



الفيلم من انتاج أيمن زكى وتأليف السيناريست أسامة فهمى ومن إخراج احمد فهمى عبد الظاهر ويشارك فى بطولته إيهاب فهمى وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال عام 2020 وتعود به دوللى الى جمهور السينما بعد فترة غياب طويلة.



يعد مسلسل "ونحب تاني ليه " آخر أعمال فهمي وتدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.