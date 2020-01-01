رغم فوائده.. اعرف أبرز الآثار الجانبية عند الإفراط في تناول الشاي الأخضر

الشاي الأخضر أحد المشروبات التي يقبل على تناولها الكثيرون، لاحتوائه على العديد من المركبات التي تعود على الجسم بعدد من الفوائد الصحية إذ يساعد في التخلص من الوزن الزائد ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، ولكن عند الإفراط في تناوله قد يعود على الجسم بعدد من الآثار الجانبية.





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية أبرز الآثار الجانبية عند الإفراط في تناول الشاي الأخضر، وفقًا لموقع "Webmd" الصحي.





1- الصداع

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من الكافيين والذي يعد سلاح ذو حدين إذ يساهم في تسكين ألم الصداع إذا تم تناوله بجرعات معتدلة، ولكن عند الحصول على جرعات عالية منه قد يتسبب في الإصابة بالصداع التوتري، وكذلك يزيد من نوبات الصداع النصفي المصحوبة بهالة بصرية.





2- مشكلات المعدة

بالرغم من أن تناول الشاي الأخضر آمن بشكل كبير ولكنه قد يشكل ضرر على من يعاني من اضطرابات الجهاز الهضمي وذلك عند الإفراط في تناوله، إذا يساعد في زيادة حدة الأعراض ويؤثر على عملية هضم الطعام ما ينتج عنه الإمساك وحرقة المعدة وانتفاخ البطن، والشعور بعدم الراحة، لذلك على مريض الجهاز الهضمي تقليل جرعات الشاي الأخضر يوميًا.





3- الاكتئاب

الشاي الأخضر غني بالكافيين وعند الحصول على جرعات زائدة عن المعدل الطبيعي قد يتسبب ذلك في الإصابة بمشكلات النوم والأرق، ما يعود على الحالة النفسية للشخص ويتسبب في اضطرابات المزاج، وعند الاستمرار مدة كبيرة على ذلك الأمر يعرض للإصابة بالاكتئاب.





4- مشاكل في الحمل

يعد الشاي الأخضر آمن على الحوامل عند تناوله باعتدال وبجرعات قليلة، ولكن الإفراط في تناوله قد يعرض المرأة لخطر الانقباضات الرحمية والتي قد تتسبب في الإجهاض، وربما تعرض للولادة المبكرة، لذلك يجب استشارة الطبيب المختص قبل تناول الشاي الأخضر فترة الحمل.





5- سرعة ضربات القلب

قد يتسبب الكافيين الموجود في الشاي الأخضر في حال الإفراط في تناوله في تحفيز الدورة الدموية بالجسم وزيادة ضخ الدم عن المعدل الطبيعي ما يؤدي لسرعة في نبضات القلب قد ينتج عنها الخفقان كمشكلة مزمنة، أو ضيق التنفس والتعب العام.