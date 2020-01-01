للجلسة الثانية علي التوالي .. مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.43% بختام التعاملات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:40 م
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير


أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تراجع وذلك للجلسة الثانية على التوالي متأثراً بهبوط أغلب القطاعات القيادية ، حيث تراجع أداء المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.43%، إلى مستوى 7380.35نقطة فاقداً نحو 31.86 نقطة ، وجرى التداول بسوق السعودية اليوم  على 341.35 مليون سهم، بقيمة قدرها 4.98 مليار ريال من خلال تنفيذ نحو 257.017 ألف صفقة.

وتصدر الإرتفاعات  بسوق السعودية سهم أملاك بنسبة 10%، تلاه سهم وفرة بنحو 9.92% كما إرتفع قطاع أنعام القابضة بنسبة 4.88% بينما تصدر التراجعات سهم تهامة بنسبة 5.40%، تلاه سهم زين السعودية بنسبة 4.73%، كما نزل سهم الصقر للتأمين بنسبة 3.74% ، وتصدر سهم دار الأركان التداولات من ناحية القيمة والحجم بنحو 31.55 مليون سهم وبقيمة 231 مليون ريال.

وتراجع بالمؤشر العام قطاع البنوك بنسبة 0.84%، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، وانخفض أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%.

أما على مستوى السوق الموازية "نمو" فقد سجل تراجعاً بنسبة 5.37% إلى مستوى 7883.27 نقطة فاقداً نحو 447.77 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم  الصمعاني بنسبة 0.14%، فيما تصدر التراجعات سهم الوطنية للبناء والتسوق بنسبة 12.05%، تلاه سهم سمو بنحو 3.22%، كما نزل سهم العمران  بنحو 3%.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الاثنين على تراجع متأثراً بهبوط القطاعات القيادية بنسبة 0.26%، إلى مستوى 7412.21 نقطة فاقداً نحو 19.37 نقطة.

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