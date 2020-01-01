قبل العيد.. "التموين" تكشف أسعار الأضاحي في منافذها

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك من خلال توافر اللحوم في المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، أو طرح أضاحي العيد بأسعار أرخص من الأسواق عن طريق الشوادر التابعة لها والمنتشرة في أنحاء الجمهورية.





وقال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إن الوزارة تجهز لإعداد 65 شادر على مستوى الجمهورية لطرح عدد كبير من الأضاحي للبيع أمام الجمهور.





وأضاف" المصيلحي" خلال تصريحات صحفية، أن الوزارة ستوفر نحو 1900 رأس خراف حية وأكثر 10800 رأس خروف مجردة في المنافذ التابعة لها.





وتابع: "أسعار خروف العيد في منافذ وزارة التموين هذا العام لن تتغير عن العام الماضي، حيث كان يبلغ سعر كيلو الخروف القائم العام الماضي 62 جنيه".





وأشار "مصيلحي" إلى أن الوزارة ايضا ستضخ كميات ضخمة من اللحوم المجمدة والمستوردة والدواجن بالتعاون مع شركات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة خلال فترة عيد الأضحى لتوفيرها للمواطنين بأسعار رخيصة.





جاءت هذه التصريحات للوزير على هامش توقيعه مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بروتوكول صكوك الأضاحى، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتوفير رؤوس الأضاحي وذبحها فى الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف وزارة الأوقاف.



