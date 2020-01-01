الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:40 م
الزمالك
الزمالك
أميرة فطيم
كشف حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف الصفاقسي التونسي، عن سعي إدارة نادي الزمالك لضمه بداية من الموسم القادم.

وكان حسين السيد قد انضم إلى الصفاقسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قادماً من صفوف القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وذكرت تقارير صحفية أن حسين السيد طالب مسؤولي النادي الأهلي بضرورة حسم موقفهم من استمراره من عدمه، حيث رفض اللاعب تجديد إعارته مع النادي التونسي.

وقدمت إدارة نادي الزمالك عرضا إلى اللاعب، للتعاقد مع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ليكون بديلا عبدالله جمعة، الذي يرفض التجديد لصفوف الأبيض قبل الحصول على راتب سنوي مغري.

ويعد نادي الزمالك هو أحدث المنضمين للصراع على حسين السيد، والذي ارتبط اسمه مؤخرا بالعديد من الأندية، أبرزها إنبي والإسماعيلي ومصر للمقاصة.

وأعرب حسين السيد عن رغبته في مواصلة مشواره مع الأهلي، بشرط الحصول على وعد بالمشاركة في تشكيل الأحمر، إما تسويقه داخل الدوري السعودي، للانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي.

أخبار تهمك

مفاجأة.. حقيقة انضمام أحمد حجازي إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أزمة كبرى بين برشلونة وبيكيه قبل مباراة أوساسونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من صفقة غير متوقعة.. تعرف عليها

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ 33 دقيقة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعلق مفاوضاته مع صفقة الموسم ويؤجل الحسم إلى يناير

منذ أقل من ساعتين

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يدلي بأقواله أمام النيابة في بلاغه ضد رئيس الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

خطة سرية من برشلونة لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز

منذ نصف ساعة

الأهلي يصدم جماهيره بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

10:54 ص

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

12:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام