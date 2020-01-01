ارتفاع العجز في ميزانية الولايات المتحدة إلى 864 مليار دولار

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
قالت وزارة الخزانة اليوم الاثنين إن العجز في الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة في يونيو قفز إلى 864 مليار دولار من رقم في خانة الآحاد قبل عام مع استمرار إنفاق قوي على برامج للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا وهبوط في إيرادت ضرائب الأفراد والشركات، وذلك بحسب رويترز.


ورفع العجز المسجل في يونيو حزيران إجمالي العجز في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية إلى 2.7 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز بفارق كبير العجز القياسي السابق لسنة كاملة البالغ 1.4 تريليون دولار والمسجل في 2009.
ويتوقع محللون أن يصل العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في الثلاثين من سبتمبر أيلول إلى 3.8 تريليون دولار.


وقفز الإنفاق 223 بالمئة في يونيو حزيران إلى 1.1 تريليون دولار وهي زيادة قياسية لأي شهر، في حين هبطت الإيرادات 28 بالمئة إلى 241مليار دولار وهو ما يعكس خسائر الوظائف الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وأيضا تمديد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية هذا العام من أبريل نيسان إلى يوليو تموز.
 

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