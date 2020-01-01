لوك مختلف.. محمد رمضان في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:07 م
محمد رمضان
محمد رمضان
ولاء عبد الناصر
يحرص الفنان محمد رمضان على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها بنيولوك جديد ومختلف.


يُذكر أن الفنان محمد رمضان تعاقد مؤخرا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسي، على إنتاج أعماله لمدة عامين مقبلين.

كان محمد رمضان أعلن عن نيته تقديم مسلسل "الإمبراطور" في رمضان 2021 عن قصة حياة الفنان أحمد زكي ويتولى كتابته بشير الديك.

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