بعد التحرش بهنا الزاهد.. إحالة سائق و٤ آخرين للمحاكمة الجنائية



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة.





أمرت النياية العامة بأكتوبر، بإحالة سائق و4 آخرين في واقعة التحرش بالفنانة هنا الزاهد للمحاكمة الجنائية العاجلة.وكانت النيابة قد استمعت لأقوال هنا الزاهد التي أكدت أنها أثناء قيادتها سيارتها فوجئت بسيارة نصف نقل بداخلها 5 شباب يحاولون الاقتراب منها وتحرشوا بها لفظيا وتحدثو بألفاظ مشينة، فحاولت الإسراع بسيارتها إلا أنهم لاحقوها فأخرجت هاتفها المحمول لتصويرهم، وعندما شاهدوها تقوم بالتصوير أخفوا وجوههم وفروا هاربين بالسيارة والتي لم تتمكن من تحديد أرقامها، وعلى الفور توجهت لقسم شرطة الشيخ زايد وقامت بتحرير محضر بالواقعة، وبعد عمل التحريات تم تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.وبمواجهتهم أنكروا تحرشهم بالمبلغة وأكدوا أنهم حاولوا إبداء إعجابهم بها فقط كفنانة.بداية الواقعة كانت بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تعرض الفنانة هنا الزاهد للتحرش لفظى، أثناء قيادتها سيارتها من بعض الأشخاص يستقلون سيارة نقل بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبعمل التحريات تبين أن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة تابعة لإحدى الشركات الخاصة وقد تم ضبط السيارة وقائدها ومرافقيه "5" أشخاص.