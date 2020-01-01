بعد التحرش بهنا الزاهد.. إحالة سائق و٤ آخرين للمحاكمة الجنائية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أمرت النياية العامة بأكتوبر، بإحالة سائق و4 آخرين في واقعة التحرش بالفنانة هنا الزاهد للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكانت النيابة قد استمعت لأقوال هنا الزاهد التي أكدت أنها أثناء قيادتها سيارتها فوجئت بسيارة نصف نقل بداخلها 5 شباب يحاولون الاقتراب منها وتحرشوا بها لفظيا وتحدثو بألفاظ مشينة، فحاولت الإسراع بسيارتها إلا أنهم لاحقوها فأخرجت هاتفها المحمول لتصويرهم، وعندما شاهدوها تقوم بالتصوير أخفوا وجوههم وفروا هاربين بالسيارة والتي لم تتمكن من تحديد أرقامها، وعلى الفور توجهت لقسم شرطة الشيخ زايد وقامت بتحرير محضر بالواقعة، وبعد عمل التحريات تم تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.

وبمواجهتهم أنكروا تحرشهم بالمبلغة وأكدوا أنهم حاولوا إبداء إعجابهم بها فقط كفنانة.

بداية الواقعة كانت بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تعرض الفنانة هنا الزاهد للتحرش لفظى، أثناء قيادتها سيارتها من بعض الأشخاص يستقلون سيارة نقل بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبعمل التحريات تبين أن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة تابعة لإحدى الشركات الخاصة وقد تم ضبط السيارة وقائدها ومرافقيه "5" أشخاص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة.

أخبار تهمك

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ 34 دقيقة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصدم جماهيره بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يعلق مفاوضاته مع صفقة الموسم ويؤجل الحسم إلى يناير

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يدلي بأقواله أمام النيابة في بلاغه ضد رئيس الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من صفقة غير متوقعة.. تعرف عليها

منذ ساعة و 7 دقيقة

أزمة كبرى بين برشلونة وبيكيه قبل مباراة أوساسونا

منذ أقل من ساعتين

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ ساعة

خطة سرية من برشلونة لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز

منذ 33 دقيقة

مفاجأة.. حقيقة انضمام أحمد حجازي إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 م

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

02:35 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

10:54 ص

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

12:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام