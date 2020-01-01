من بطولة لقاء سويدان.. "فرحة" سادس عروض "اضحك - فكر - اعرف" الخميس المقبل
تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و ضمن مبادرة " خليك في البيت - الثقافة بين ايديك" يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ضمن مبادرة " اضحك - فكر - اعرف" الخميس المقبل الموافق ١٦ يوليو ، عرض "فرحة" عن قصة "فرحة" لأنطون تشيكوف، ومن إعداد وإخراج مراد منير ، و يعقّب على العرض رئيس قسم النقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور مصطفى سليم ، وذلك في تمام ١١ مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب.
جدير بالذكر ان مبادرة " اضحك -
فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال تحت إدارة الفنان سامح بسيوني
بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان
إيهاب فهمي ، لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص
قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير
أنطون تشيكوف .
"فرحة " من بطولة لقاء
سويدان، ياسر صادق، يوسف مراد، ليلى مراد، ديكور محمد هاشم، إعداد موسيقي يوسف
مراد، إخراج مراد منير.