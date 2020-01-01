من بطولة لقاء سويدان.. "فرحة" سادس عروض "اضحك - فكر - اعرف" الخميس المقبل

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و ضمن مبادرة " خليك في البيت - الثقافة بين ايديك"  يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ضمن مبادرة " اضحك - فكر - اعرف"  الخميس المقبل الموافق ١٦  يوليو  ، عرض "فرحة"  عن قصة "فرحة" لأنطون تشيكوف، ومن إعداد وإخراج مراد منير ، و يعقّب على العرض رئيس قسم النقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور مصطفى سليم ، وذلك  في تمام ١١ مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب.

 

جدير بالذكر ان مبادرة " اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال تحت إدارة الفنان  سامح بسيوني  بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان إيهاب فهمي ، لتقديم ١٠ مسرحيات  لقصص قصيرة تم  مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون  تشيكوف .

 

"فرحة " من بطولة لقاء سويدان، ياسر صادق، يوسف مراد، ليلى مراد، ديكور محمد هاشم، إعداد موسيقي يوسف مراد، إخراج مراد منير.

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