إنجى المقدم في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:01 م
إنجي المقدم
إنجي المقدم
ولاء عبد الناصر


تحرص الفنانة إنجى المقدم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت إنجى المقدم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، جمعتها مع رفيقتها وعلقت قائلة"رااااان القلوووووب هابى بيرثداى يا بيضا يا مجنونة يا ام شعر اصفر يا روح القلب من جوة يا حلوة يا طيبة يا جدعة يا كريمة يا مريحة يا اميرة يا fun يا شيك يا شوبنج فريك يا صديقة السفر و السهر و الرحلات من دهب للساحل لبراج للواحات .. ربنا يسعد ايامك و يريح بالك و يديكى الخير كله يا صاحبة الواجب يا اصيلة يا فلة .. بحبك يا رانزى حب عظيييييم.
مع تحياتى، من سفروت الى كتكوت".


جدير بالذكر أن آخر أعمال انجي المقدم كانت مسلسل «لعبة النسيان» الذي كان من بطولة أحمد داود، محمود قابيل وآخرين، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.

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