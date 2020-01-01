أرباح" أوراسكوم للاستثمار" تصل الي 51.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:07 م
اوراسكوم للإستثمار
اوراسكوم للإستثمار
نيفين سمير


كشفت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء ، عن القوائم المالية المجمعة  لشركة أوراسكوم للإستثمارات حيث أسفرت النتائج عن  تحقيق صافي ربح بقيمة 51.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020 ، مقابل خسائر بقيمة 78.9 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من 2019.

واوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن إيرادات التشغيل  قد تراعت خلال الربع الأول إلى 272.2 مليون جنيه، مقابل 322.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

و ارتفعت الإيرادات التمويلية خلال الفترة السابقذكرها  إلى 68.7 مليون جنيه مقابل نحو 3 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة من العام 2019 ، بينما تراجعت المصىروفات التمويلية إلى 35.5 مليون جنيه خلال الربع، مقابل 49.8 مليون جنيه خلال الربع المقارن.

وذكرت البورصة ، أن  إيرادات الاستثمار العقاري في الشركة خلال الربع الأول قد تراجعت  إلى 15 مليون جنيه مقابل 18.8 مليون جنيه، خلال الربع المقارن من 2019، كما تراجعت إيرادات تعريفة الاتصال التبادلي إلى 163.8 مليون جنيه مقابل 214.1 مليون جنيه.

وارتفعت إيرادات القطاع المالي خلال الربع الأول من العام إلى 64.5 مليون جنيه مقابل 57.9 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة خلال الفترة 45.27 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 129.57 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.

وخلال العام الماضي، حققت الشركة خسائر بقيمة 425.22 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 865.59 مليون جنيه في 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية

وأشارت الشركة  الي أن  تأثير أزمة كورونا، مازال نؤثراً على الاقتصاد والأسواق العالمية، وما يتبعه من تأثير سلبي على عدة نواحي "والتي من بينها التوريدات والقوى العاملة وعمليات التشغيل والطلب على منتجاتنا والسيولة المتوفرة لدى الشركة".

وتراجع سهم أوراسكوم اليوم بنسبة 3.6% ليصل الي سعر 0.40 جنه.

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