غادة وحسناء نجمتا كلثوميات على المكشوف

باقة من روائع كوكب الشرق تاتى ضمن سلسلة كلثوميات التى تقدمها فرقة عبدالحليم نويره للموسيقي العربية بقيادة المايسترو احمد عامر يستمتع بها جمهور الاوبرا خلال الامسية المقامة في الثامنة مساء الجمعة 17 يوليو على المسرح المكشوف منها غني لي شوي شوي لـ زكريا احمد ، علي بلد المحبوب - دليلي إحتار لـ رياض السنباطى ، إسأل روحك لـ محمد الموجى ، فكروني لـ محمد عبد الوهاب اداء غادة ادم وحسناء.



