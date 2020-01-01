ارتفاع معدل التضخم السنوى في ألمانيا إلى 0.9 %

ارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا في يونيو الماضي بوتيرة أسرع نسبيا. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 0.9 في المائة، مؤكدا بذلك بيانات مؤقتة.









وفي مايو الماضي، سجل معدل التضخم أدنى مستوى له عند 0.6 في المائة، منذ نحو أربعة أعوام - خاصة بسبب التراجع الحاد في أسعار الطاقة خلال أزمة جائحة كورونا، وفقا لـ"الألمانية".









ومن مايو إلى يونيو عام 2020، ارتفع مستوى الأسعار بوجه عام بنسبة 0.6 في المائة. وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا فوق المتوسط، حيث اضطر المستهلكون للإنفاق على المواد الغذائية بزيادة قدرها 4.4 في المائة خلال يونيو الماضي مقارنة بعام 2019.









ورغم ضعف تراجع أسعار الطاقة، سجل زيت التدفئة تراجعا بنسبة 26.5 في المائة في يونيو الماضي على أساس سنوي، كما تراجع سعر المحروقات بنسبة 15.1 في المائة، بينما ارتفع سعر الكهرباء بنسبة 4.1 في المائة.



