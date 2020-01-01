ارتفاع معدل التضخم السنوى في ألمانيا إلى 0.9 %

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
ارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا في يونيو الماضي بوتيرة أسرع نسبيا. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 0.9 في المائة، مؤكدا بذلك بيانات مؤقتة.


وفي مايو الماضي، سجل معدل التضخم أدنى مستوى له عند 0.6 في المائة، منذ نحو أربعة أعوام - خاصة بسبب التراجع الحاد في أسعار الطاقة خلال أزمة جائحة كورونا، وفقا لـ"الألمانية".


ومن مايو إلى يونيو عام 2020، ارتفع مستوى الأسعار بوجه عام بنسبة 0.6 في المائة. وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا فوق المتوسط، حيث اضطر المستهلكون للإنفاق على المواد الغذائية بزيادة قدرها  4.4 في المائة خلال يونيو الماضي مقارنة بعام 2019.


ورغم ضعف تراجع أسعار الطاقة، سجل زيت التدفئة تراجعا بنسبة 26.5 في المائة في يونيو الماضي على أساس سنوي، كما تراجع سعر المحروقات بنسبة 15.1 في المائة، بينما ارتفع سعر الكهرباء بنسبة 4.1 في المائة.

أخبار تهمك

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصدم جماهيره بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يعلق مفاوضاته مع صفقة الموسم ويؤجل الحسم إلى يناير

منذ أقل من ساعة

أزمة كبرى بين برشلونة وبيكيه قبل مباراة أوساسونا

منذ ساعة و 10 دقيقة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من صفقة غير متوقعة.. تعرف عليها

منذ 19 دقيقة

الاتحاد السكندري يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

الخطيب يدلي بأقواله أمام النيابة في بلاغه ضد رئيس الزمالك

منذ 39 دقيقة

نجم جديد من الأهلي يقترب من بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. حقيقة انضمام أحمد حجازي إلى الزمالك

منذ ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

10:54 ص

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

12:20 م

مفاجأة.. حقيقة انضمام أحمد حجازي إلى الزمالك

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام