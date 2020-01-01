الأهلي يقترب من صفقة غير متوقعة.. تعرف عليها

أجرى مسئولو الأهلي اتصالات بمحمد شحاتة نجم خط وسط طلائع الجيش وذلك من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماته وقيده تحت السن خاصة أنه من مواليد 2001.





ودخل محمد شحاتة حسابات الأهلي في الفترة الماضية بعد أن تجددت المفاوضات مع إدارة طلائع الجيش لمحاولة الحصول على خدماته.





وخاض محمد شحاتة حتى الآن 8 مباريات مع طلائع الجيش خلال الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدف واحد.





وكانت الفترة الماضية شهدت تعاونًأ كبيرًأ في العلاقة بين الأهلي وطلائع الجيش، حيث انتقل من الأهلي أكثر من لاعب على سبيل الإعارة على رأسهم عمار حمدي وعمرو جمال وأحمد علاء.