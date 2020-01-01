لأول مرة منذ شهور.. بلجيكا لم تسجل أي حالة وفاة بكورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:07 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا، اليوم الثلاثاء، أنها منذ شهر مارس الماضي لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد.

 

وقالت السلطات البلجيكية، إنها ولأول مرة منذ العاشر من مارس الماضي، من التغلب على الفيروس المسبب لوباء كوفيد-19، حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد أن كانت أكثر الدول الأوروبية الغربية تضررا بالفيروس، بالنسبة إلى عدد السكان.

 

 أعلنت السلطات الصحية في بلجيكان اليوم السبت، تراجع وتيرة الإصابات بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

 

 وفي وقت سابق، قالت السلطات البلجيكية، إنها على أبواب البدء في رفع إجراءات العزل الصحي، وفقًا لما ذكره موقع قناة روسيا اليوم.

 

وسجلت وزارة الصحة البلجيكية، 485 إصابة جديدة بعدوى "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 513 حالة مسجلة يوم الجمعة.

 

وكشفت الصحة البلجيكية، أن إجمالي عدد المصابين بـ "كوفيد-19" عبر البلاد بلغ 49517 شخصا.

 

وذكرت الصحة البلجيكية، في بيان لها وفاة 82 شخصا خلال الفترة نفسها، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا أو مشتبه بإصابتهم (مقابل تسجيل 130 حالة وفاة يوم الجمعة)، لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة كورونا في بلجيكا 7765 حالة، وذلك وفقا للإحصاءات الوطنية التي تأخذ في الحسبان الحالات المؤكدة والمشبوهة على حد سواء، بما في ذلك الوفيات المسجلة في دور رعاية المسنين.

 

وأضاف البيان، أن 319 متعافيا غادروا المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما استضافت المستشفيات 128 حالة جديدة ليبلغ إجمالي عدد المرضى بـ "كوفيد-19"، الذين يتلقون العلاج في المشافي 3111، بينهم 689 في وحدات العناية المركزة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا حالات وفيات بلجيكا

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من صفقة غير متوقعة.. تعرف عليها

منذ 19 دقيقة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

الاتحاد السكندري يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

أزمة كبرى بين برشلونة وبيكيه قبل مباراة أوساسونا

منذ ساعة و 10 دقيقة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعلق مفاوضاته مع صفقة الموسم ويؤجل الحسم إلى يناير

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. حقيقة انضمام أحمد حجازي إلى الزمالك

منذ ساعة

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعة

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يدلي بأقواله أمام النيابة في بلاغه ضد رئيس الزمالك

منذ 39 دقيقة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم جديد من الأهلي يقترب من بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم جماهيره بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" في بلجيكا

بلجيكا تعلن ارتفاع الإصابات بـ كورونا إلى 4269 والوفيات 122

فرنسا.. تسجيل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا بين أفراد الشرطة الفرنسية

إسبانيا تسجل 655 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

بلجيكا تسجل 140 وفاة و1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

10:54 ص

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

12:20 م

مفاجأة.. حقيقة انضمام أحمد حجازي إلى الزمالك

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام