الأعلى للإعلام: تشكيل مؤقت للجنة الشكاوى.. واختيار قريب للأمين العام

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:03 م
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
ميسون أبو الحسن
قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى بتنظيم الإعلام، إن المجلس سيختار الأمين العام قبل يوم 19 يوليو الجاري، وذلك نظرًا أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، نص على ضرورة اختيار الأمين العام وتشكيل هيئة المكتب خلال أسبوعين من تشكيل المجلس.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المجلس عقد اجتماعًا اليوم، ناقش خلاله بعض الأمور الإدارية والمالية، واتخذ قرارين؛ أولهم تكليف الكاتب الصحفي صالح الصالحي برئاسة لجنة الشكاوى، مؤقتًا، لبحث الشكاوى المتأخرة، وتقديم تقرير وافي للمجلس، مشفوع بالرأي القانوني حول هذه الشكاوى لأخذ الرأي والقرار.

وتابع: "سيعمل المجلس على تشكيل لجنة فنية للتواصل مع الزملاء الصحفيين، بالإضافة إلى اختيار مستشار إعلامي، وعقد لقاء دوري مع محرري المجلس، وكل اللجان سيُعاد تشكيلها من جديد،واختيار رؤساء لجان على مستوى عالي من الكفاءة".

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيعقد دورة تدريبية السبت المقبل حول انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمشاركة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والتي سيناقش خلالها كل ما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ وإجراءاتها، بالإضافة إلى تبادل الحوار، في إطار التعاون بين الهيئات.

وأوضح "جبر" أن المجلس بدأ في مباشرة أعماله رسميًا منذ نحو 5 أيام فقط، وسيعمل على تقديم النشاطات النختلفة بشكل دوري منظم.

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