البورصة المصرية تخسر 8.6 مليار جنيه بختام جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:49 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


خسرت البورصة المصرية نحو 8.6 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وأغلق رأسمالها السوقي  عند مستوى 595.935 مليار جنيه،  وتراجعت جميع مؤشرات  البورصة بضغوط مبيعات  مكثفة من الأجانب مستكملة موجة جنى الارباح .
 
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 10873 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 1520 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 2341 نقطة.

وإتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم  للبيع  بصافي102.7 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 80.5%، فيما اتجه العرب والأجانب للشراء بصافي73.9 مليون  جنيه، و28.8 مليون جنيه بنسبة إستحواذ 3.2% و16.2% علي التوالي .

وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 41% والأفراد علي 58.9%.


و بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 875.1 مليون جنيه ، من خلال328.5 مليون سهم، عبر 34.4 ألف صفقة ، وقد تم التداول علي 176 سهم ارتفع منهم 26 شركة وانخفضت130  شركة وإستقرت 20 شركة . 

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