البورصة المصرية تخسر 8.6 مليار جنيه بختام جلسة منتصف الأسبوع









خسرت البورصة المصرية نحو 8.6 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وأغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 595.935 مليار جنيه، وتراجعت جميع مؤشرات البورصة بضغوط مبيعات مكثفة من الأجانب مستكملة موجة جنى الارباح .

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 10873 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 1520 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 2341 نقطة.



