ننشر موعد اول ايام عيد الاضحى المبارك 2020 ومدة الاجازة في مصر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:02 م
عيد الاضحى المبارك 2020
عيد الاضحى المبارك 2020
أكدت الحسابات الفلكية أن يوم الخميس الموافق 30 يوليو سيكون وقفة عرفات، على أن يكون الجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2020.

وكشفت الحسابات الفلكية، أن من المتوقع فلكيا أن يكون يوم الأربعاء 22 يوليو أول أيام ذو الحجة، وبذلك يكون يوم الخميس 30 يوليو وقفة عرفات ، والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبهذا أصبح يفصلنا عن موعد عيد الأضحى 19 يوما، حيث كشفت الحسابات أن عدة شهر ذو القعدة 30 يوما، ليكون يوم الثلاثاء 21 يوليو هو آخر أيام شهر ذو القعدة.

وولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران مباشرة في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 41 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من شوال 1441 هجريا الموافق 21 يونيو وهو يوم الرؤية.

ووفقا لهذه الحسابات، فإن من المتوقع أن تكون الأجازة الرسمية في مصر، بدءا من الخميس 30 يوليو الموافق وقفة عرفات حتى الثلاثاء الموافق 3 أغسطس للعاملين في الحكومة والقطاع العام، على أن تكون للقطاع الخاص حتى 2 أغسطس.

وتعتبر أيام عيد الأضحى هي أيام إجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في مصر، وعلى ذلك فمن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 2020 من يوم وقفة عرفات وتستمر أربعة أيام بالعيد.

يذكر أن الهلال الجديد بقى في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 20 دقيقة بعد غروب الشمس في ذلك اليوم وهو يوم الرؤية، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية بقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 18 لـ 21 دقيقة، وكانت غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا يوم الإثنين 22 يونيه.

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