"جنى روحانا" بحفل مباشر بعد "يقبرني أنا"

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
تعلن الفنانة اللبنانية جنى روحانا، أنّها ستكون على موعد مع جمهورها ضمن حفل مباشر مع فرقتها الموسيقية عبر حسابها الرسمي على تيك توك، وذلك نهار الخميس 16 تموز تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بيروت. 


نظّم هذا الحفل من قبل شركة إدارة أعمال الفنانة " Music Is My Life " وذلك بعد أن أطلقت فيديو كليب أغنيتها الصيفيّة "يقبرني أنا"، الذي تخطّى عتبة المئة ألف مشاهدة بعد أيام معدودة من إطلاقه على يوتيوب. 


نذكر أنّ جنى تتميّز بأغانيها وكليباتها الجريئة والشعبية وهي تحاكي طبع بنات وشباب جيلها بأغلب الأحيان. فالأغنية هي أيضاً من كلماتها، ألحان جان صليبا وتوزيع Aytekin Kurt. 

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