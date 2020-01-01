ريم العدل ضيفة لقاءات مركز السينما العربية على "إنستغرام"

تحاورها الناقدة التونسية يسرى الشيخاوي مصممة الأزياء ريم العدل ضيفة لقاءات مركز السينما العربية على انستغرام، سعياً نحو تغطية كل عناصر صناعة السينما في العالم العربي، تستضيف سلسلة لقاءات مركز السينما العربية مصممة الأزياء المصرية ريم العدل، التي تحاورها الناقدة التونسية يسرى الشيخاوي عبر الصفحة الرسمية لـمركز السينما العربية على انستغرام، وسوف يتم اللقاء يوم الخميس 16 يوليو، تموز المقبل، الساعة 6 مساءً بتوقيت غرينتش.





موعد الحلقة السابعة من لقاءات مركز السينما العربية بتوقيت الدول العربية:

مصر والسودان: 8 مساءً.

الإمارات: 10 مساءً.

تونس: 7 مساءً.

المغرب: 6 مساءً.

سوريا والسعودية وفلسطين ولبنان والأردن والكويت: 9 مساءً.





لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنكليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني acc.film.









ريم العدل مصممة أزياء مصرية، عبر مسيرة تضم أكثر من 30 عمل بالتليفزيون والسينما، يرتبط اسمها بالأعمال ذات الطبيعة المختلفة عن السائد، والتي تدور أحداثها في أزمنة وبيئات متنوعة، مثل مسلسلات الشوارع الخلفية، سيدنا السيد، سجن النسا وواحة الغروب، وأفلام السفاح، وسمير وشهير وبهير، نوَّارة، اشتباك، مولانا وشيخ جاكسون.









درست ريم النحت في كلية الفنون الجميلة، ثم عملت كمساعدة في أكثر من عمل فني، ثم تدربت مع مصممة الأزياء الكبيرة ناهد نصر الله لمدة عام كامل، كما حصلت على دبلومة في الأكاديمية الإيطالية في فلورنسا.

مؤخراً شاركت ريم في تصميم أزياء إحدى حلقات مسلسل نمرة اتنين للمخرج هادي الباجوري، والمرتقب عرضها قريباً على منصة شاهد، ويعد مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة والذي يُعرض على منصة شاهد.نت أحدث أعمالها، وحقق ردود فعل إيجابية بمواقع التواصل الإجتماعي، وهو من بطولة منة شلبي وآسر ياسين، ومن إخراج محمد شاكر خضير.









يسرى الشيخاوي محررة تونسية شابة، حصلت على شهادة ماجستير في علوم الإعلام والاتصال، وتكتب في السينما والمسرح والموسيقى، وأحيانا في السياسة، بعدة إصدارات ومواقع عربية، من بينها موقع حقائق أونلاين وألترا صوت.









مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.



