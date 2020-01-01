فرنسا تخفض عرض يوم الباستيل في تنازل لفيروس كورونا

نظمت السلطات في فرنسا احتفالًا سنويًا صغيرًا ليوم الباستيل، اليوم الثلاثاء، مع عدم وجود أي من الدبابات والقوات المعتادة التي تسير في شارع الشانزليزيه في باريس، في تنازل لوباء فيروس كورونا المستجد الذي لا يزال يطارد أوروبا.





وقال "ماكرون"، في رسالة نُشرت قبل العرض: "أتمنى، مع جميع الفرنسيين، مع الجيوش نفسها، أن أشيد إشادة حيوية للعاملين الصحيين وأولئك الذين مكّنوا الحياة العامة والاجتماعية والاقتصادية في جميع القطاعات"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف: "التفاني والمثابرة والشجاعة والتضامن الذي ظهر بقوة في كل مكان، في مدننا كما في ريفنا، يحظى بإعجاب".





بدلاً من ذلك، استعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يقف في الجزء الخلفي من سيارة جيب عسكرية، صفوف القوات التي ابتعدت عن المجتمع في ساحة بلاس دي لا كونكورد بعد ذبابة جوية بواسطة طائرة عسكرية.





إنها المرة الأولى منذ عام 1980 التي لم يُنظم فيها العرض السنوي على طول شارع الشانزليزيه.





ولم يُسمح للمشاهدين، اليوم الثلاثاء، بالقرب من ساحة الكونكورد، أكبر ساحة في باريس، لتجنب انتشار المرض الذي أودى بحياة 30 ألف شخص على الأقل في فرنسا.





بدأ العرض مع فاستباست التقليدي من قبل القوات الجوية في البلاد، مع طائرات نفاثة بهلوانية زائدة من الدخان الأزرق والأبيض والأحمر. كانت الشخصيات البارزة في أجنحة المراجعة تجلس على مسافة من بعضها البعض.





يعود يوم الباستيل، أو اليوم الوطني الفرنسي، إلى ثورة 1789. في ذلك اليوم، اقتحم المواطنون قلعة الباستيل، التي كانت تستخدم لاحتجاز السجناء وأصبحت رمزًا للحكم القاسي للملكية الفرنسية.





تقليدًيا، يتم اختتام العطلة الوطنية مع عرض للألعاب النارية، مع تجمع الآلاف من الناس في المنطقة المحيطة ببرج إيفل لمشاهدة.



