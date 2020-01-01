محافظة القاهرة تسترد 70 فدانًا بحي حلوان

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملات استرداد أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ الإقليم.





وفي إطار ذلك، أشرف اللواء خالد شحاتة، رئيس حي حلوان، على تنفيذ ١٠ قرارات إزالة، أرقام ( ٢٢٥ - ٣٢٠ لسنة ٢٠١٥ - ٢٨ - ٥٩ - ١١٤ - ٢٣٦ لسنة ٢٠١٦ - ٢٤ لسنة ٢٠١٧ - ٥٣ لسنة ٢٠١٨ - ٥٨ لسنة ٢٠١٩ - ٢ لسنة ٢٠٢٠، ضمن الموجة السادسة عشر وكذلك قرار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧ خارج المستهدف على مساحة حوالي ٥١٠ متر مربع تقريبا).





وتم استرداد قطعة أرض تعدٍ على أملاك الدولة تقنين بمساحة ٢٩٤٠٠٠ متر مربع تقريبا ( ٧٠ فدان تقريبا) بالعنوان منطقة عرب كفر العلو بجوار الشركة القومية للأسمنت بحلوان.





تمت الإزالة والاستعادة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالحي وبمشاركة مأمور قسم شرطة حلوان ومدير قطاع قوات أمن طرة وقائد شرطة المرافق ومفتش مباحث قسم شرطة حلوان ومعاون مباحث قسم شرطة حلوان.





وتم تحرير محضر إداري بقسم شرطة حلوان رقم ٩٩٤٦ لسنه ٢٠٢٠ إداري حلوان، كما تم تنفيذ عدد ١٢ قرار إزالة أرقام( ١٣٣ - ١٣٤ - ١٥٥ لسنه ٢٠١٨ الصادرة من هندسة ري حلوان والمستهدف تنفيذها ضم الموجه السادسة عشر للازالات وكذلك أرقام قرارات ٤٥ - ٤٦ - ٥٢ - ٥٤ - ٥٥ - ٥٧ - ٥٩ - ٦٣ - ٦٤ لسنه ٢٠٢٠ )الغير مستهدف وتم تنفيذها وضمها أثناء التنفيذ.





إقرأ أيضًا.. التفاصيل الكاملة لجبانات وادي الراحة بالقاهرة

أعلنت محافظة القاهرة، فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول علي مدفن بجبانات "وادي الراحة" التي أقامتها المحافظة بطريق العين السخنة، وذلك خلال الفترة من أول يوليو 2020 وحتى آخر سبتمبر 2020.





وأوضح محافظ القاهرة، أن المشروع يلبى كافة الطلبات المقدمة للمحافظة للحصول على مقابر، حيث تم تسليم المرحلة الأولى من المشروع للحاجزين والتي يبلغ عددها 5 ألاف جبانة بتكلفة بلغت 235 مليون جنيه وتضم المرحلة الثانية 4500 جبانة بتكلفة 585 مليون جنيه.





وأكد محافظ القاهرة، أن طلبات الحصول على مدفن سيتم تقديمها وسداد مقابلها إلكترونيًا ولن يتم النظر لأى طلبات تقدم باليد.





تفاصيل الجبانات

ومشروع جبانات وادى الراحة مقام على أرض تبلغ مساحتها 110 فدان بجنوب مدينة القاهرة الجديدة وتم انشاؤه على مرحلتين ويضم 9500 جبانة محاطة بسور كبير لحمايتها ويتوسطها مسجد على مساحة 600 م2، ويبلغ مسطح المدفن فيها 20 م2 وبها جزء مخصص للرجال والآخر للسيدات وتم بنائها بالطوب الوردى كما تم تصميم التقاطعات الداخلية للمدافن بشكل يمنع الحوادث والتصادمات، والمدافن مضاءة بالكامل بالطاقة الشمسية.





وتضم منطقة المدافن 10 مبانى إدارية بمسطح 100 م2 للمبنى الواحد للتُربية والمساعدين، وبها استراحة للمعزين لحمايتهم فى حالة التقلبات الجوية حتى انتهاء مراسم الدفن كما أن الشوارع يتراوح عرضها من 12 م2 ــــ 16م2، ويبلغ عرض الممرات الداخلية حوالى 6 م2.





شروط التسليم

وسيتم تسليم الجبانة للمنتفع على الفور عقب سداد المبلغ واستيفاء المستندات المطلوبة في حالة سداده للمبلغ بالكامل دفعة واحدة، وفى حالة السداد علي دفعات يتم فور قبول الطلب سداد مقدم التعاقد 25 % من إجمالي المبلغ ثم يسدد باقى المبلغ على ثلاث أشهر متتالية على أن يلتزم بسداد الدفعة الأولى في شهر أكتوبر، والدفعة الثانية في شهر نوفمبر، والدفعة الثالثة في شهر ديسمبر 2020، ولا يتم التسليم وإصدار التراخيص إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية والاطلاع على أصول المستندات وسوف يضاف مبلغ عشرون ألف جنيه قيمة القطعة المميزة ( سواء على شارع عمومي أو ناصية ) تسدد فورًا في حالة الاستلام الفوري، وتسدد مع الدفعة الأخيرة في حالة السداد على ثلاث دفعات وسيتم الدفع بالكروت البنكية من خلال الموقع الإلكترونى للمحافظة أو من خلال مقرات فورى بلس.



