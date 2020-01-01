بانفاق 130 مليار دولار.. كوريا تسعد لتوفير 1.9 مليون وظيفة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي اليوم أن الحكومة سوف تنفق 160 تريليون وون (130 مليار دولار) لتوفير 1.9 مليون وظيفة بحلول 2025 وذلك ضمن مشروع الاتفاق الجديد الذي يهدف لتحويل كوريا الجنوبية إلى دولة "رائدة".

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مون جاي كشف عن خطة إدارته للمساعدة في التغلب على تداعيات تفشي فيروس كورونا والاستعداد لفترة ما بعد الفيروس. وقال في خطاب بالقصر الرئاسي" الحكومة تتعهد بمستوى غير مسبوق من الاستثمارات في الرؤية الكورية للاتفاق الجديد".

وأضاف "الحكومة سوف تقوم باستثمار 114 تريليون وون من أموال الدولة في المشروع بحلول 2025". مضيفا أن إجمالي الاستثمارات سوف يصل إلى 160 تريليون وون. وتوقع أن يتم توفير 1.9 مليون فرصة عمل بحلول 2025. وبحلول 2022 عندما تنتهى فترة رئاسة جاى إن تعتزم إدارته إنفاق 49 تريليون وون لتوفير 890 ألف وظيفة. وقال الرئيس الكوري الجنوبي" أتمنى أن يكون المشروع الجديد فرصة لمن يحتاجون لوظيفة".

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