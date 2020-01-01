حكومة التشيك تستعد لإنفاق 255 مليار كورونا لمساعدة اقتصادها

قالت وزيرة المالية التشيكية ألينا شيليروفا في مؤتمر عبر الإنترنت، إن حكومة بلادها تخطط لإنفاق 255 مليار كورونا تشيكي هذا العام، في المساعدة الحكومية المباشرة للاقتصاد المتضرر من أزمة فيروس كورونا.









وبحسب "الألمانية" أفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء بأن الحافز المباشر يشمل الاستثمار في البنية التحتية، ومكافآت تعويض لرواد الأعمال، والعفو عن مدفوعات التأمين الاجتماعي، وخفض معدل ضريبة القيمة المضافة، وإعانات للإيجار التجاري، ومدفوعات للشركات من أجل العاملين المتغيبين، بالاضافة إلى مجالات أخرى.









وكانت الدولة دفعت 97 مليار كورونا كمساعدات مباشرة بحلول نهاية يونيو الماضي.



















