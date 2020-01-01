وزيرة البيئة: ننسق لإغلاق محطات الرياح أثناء مرور الطيور المهاجرة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: إن الوزارة بدأت منذ مطلع العام الدراسي الماضي دمج البعد البيئي بالمناهج التعليمية للتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة.





وأضافت ياسمين فؤاد، خلال حوارها عبر "سكايب" مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة اطلقت مشروع الطيور المهاجرة منذ 10 أيام، وحصل على جائزة منظمة الطاقة العالمية للحفاظ على الطيور المهاجرة.





وتابعت وزيرة الهجرة، إن مصر يمر عليها خلال المواسم المختلفة الخريف والربيع والشتاء أكثر من 5 مليون طير، وهم هامين جدًا للحفاظ على التوازن البيئي للعالم والتنوع البيولوجي، مشيرة إلى انه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لإغلاق جزئي لمحطات الرياح أثناء موسم مرور هذه الطيور، وتم العمل مع المجتمعات المحلية للحفاظ على الطيور حال خبط الطير بمحطة الرياح أثناء مروره كيف يتم علاجه.





ونوهت، بأن مصر اشتركت بهذا المشروع مع 180 دولة وكان هناك 2800 مشروع ومصر فازت بالجائزة مما يؤكد قدرتنا على تحقيق التنمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والكائنات للحفاظ على الحياة للأجيال الحالية والقادمة على كوكب الأرض، مشيرة إلى أن هناك سياحة للطيور، ونستهدف فتح السياحة بهذا المجال.





وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فوز مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة، الذى ينفذ بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمية يوبيرد لايف انترناشيونال بجائزة الطاقة العالمية كمثل للمشروعات الرائدة والمستدامة والتي تحقق اهداف ملموسة لحماية الطيور المهاجرة كأحد الموارد الطبيعية ودمج أهدافها بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر.





وأوضحت ياسمين فؤاد أن فوز مشروع الطيور الحوامة المهاجرة كممثل لمصر بجائزة الطاقة العالمية يعد الأول منذ انشاء الجائزة وهو ما يعد إشادة عالمية بإجراءات مصر في حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة وتكليلا لجهود الوزارة من خلال المشروع في دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصا قطاعات الطاقة والسياحة وذلك من خلال التنسيق المستمر مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومركز كفاءة الطاقة في الالتزام بآلية الغلق عند الطلب في محطات طاقة الرياح بجبل الزيت للقطاع الحكومي بقدرة 580 ميجاوات وخليج السويس للقطاع الخاص بقدرة 262.5 ميجاوات مما ساهم في حماية الطيور الحوامة وتقليل الفقد في الكهرباء خلال موسم هجرة الربيع فبراير- مايو 2020 مشيرة إلى أن أعمال الرصد كما أن تنفيذ برامج المراقبة الدقيقة ساعدت على تشجيع مشروعات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات عملاقة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.





وأكدت وزيرة البيئة، أن فوز مصر بالجائزة هذا العام على أكثر من 2500 مشروع هو دليل على نجاح مصر في دمج حماية البيئة في اهداف التنمية والناتج عن اعطاء القيادة السياسية الأولوية والتأييد الكامل لدمج الأهداف البيئية بالمشروعات القومية ومنها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.





وأضافت وزيرة البيئة إلى أن جائزة الطاقة العالمية تعد الجائزة البيئية الأكثر أهمية على مستوى العالم والتي يعتمد فيها تقييم المشروعات المقدمة حول العالم على لجنة تحكيم دولية مكونة من مجموعة من الخبراء في مجالات البيئة والاقتصاد والاجتماع والتنمية المستدامة، ليتم اختيار أكثر المشروعات التي حققت أثرا ملموسا في الحفاظ على سلامة البيئة على مستوى العالم.



