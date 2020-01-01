نبأ سار لجماهير يوفنتوس بشأن مستقبل ديبالا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:40 م
ديبالا
ديبالا
أحمد عصام
شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا مع فريقه يوفنتوس الإيطالي. 

ويرغب مسئولو الفريق الإيطالي في تجديد عقد ديبالا مع النادي، خاصة في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب خلال الموسم الجاري. 

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "توتو سبورت"، إن التطور الحديد في العلاقة بين يوفنتوس وديبالا شجع الطرفين على تجديد العقد. 

وسوف يعلن نادي يوفنتوس في الساعات المقبلة على تجديد عقد ديبالا حتى صيف موسم 2025. 

يذكر أن فريق يوفنتوس قد تعادل في المباراة الماضية مع أتالانتا بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الاليانز ستاديوم.

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