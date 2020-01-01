الأهلي يعلق مفاوضاته مع صفقة الموسم ويؤجل الحسم إلى يناير

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أغلق مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ملف التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وفضل النادي الأهلي، تأجيل التعاقد مع باهر المحمدي ظهير أيمن الدراويش، بسبب مغالاة ناديه المادية، على أن يتم تحديد التفاوض بالانتقالات الشتوية المقبلة.



وكان المارد الأحمر، فتح خطوط اتصالات جديدة مع مجلس الدراويش، مؤخرًا من أجل الوصول إن نقطة اتفاق وتخفيض المطالب المادية لإتمام الصفقة.



وكان الإسماعيلي، أبدى رغبته في الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه، للموافقة على رحيل نجم المنتخب الوطني، إلا أن مسؤولو القلعة الحمراء رفضوا الشروط المطروحة.



وقرر مجلس القلعة الحمراء، غلق ملف اللاعب نهائيًا بسبب عدم تخفيض مطالب الدراويش المادية، وتأجيل الصفقة إلى الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، عن رغبته في التعاقد مع المحمدي، من أجل تدعيم خطوطه الدفاعية والاستفادة من خدماته بالموسم الجديد.