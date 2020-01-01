صدق أو لا تصدق.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع رمضان صبحي





فشل النادي الأهلي في حسم التعاقد مع رمضان صبحي نجم هيدرسفيلد تاون بشكل نهائي حتي الآن، بعد انتهاء إعارته للقلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب المطالب المالية الضخمة لناديه الإنجليزي.





وتقدم النادي الأهلي بعرض لنادي هيدرسفيلد تاون لضم رمضان صبحي نهائيًا مقابل 3 مليون استرليني، بينما تمسك النادي الإنجليزي بالحصول على 7 مليون استرليني للموافقة على رحيل اللاعب بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي، وهو المبلغ الذي يفوق القدرة المالية للقلعة الحمراء حاليًا خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها الأندية بسبب توقف النشاط نتيجة انتشار فيروس كورونا.





عرض خيالي لرمضان صبحي من بيراميدز





تعثر مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي فتح الباب أمام العديد من الأندية سواء داخل مصر أو خارجها للدخول في مفاوضات للحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.





وأكدت تقارير صحفية أن نادي بيراميدز يستعد لتقديم عرضًا ماليًا ضخمًا بقيمة 200 مليون جنيه للتعاقد مع رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتأتي رغبة بيراميدز في ضم رمضان لكونه واحد من أفضل اللاعبين المصريين على الساحة حاليًا، كما يعد إضافة قوية لهجوم أي فريق يلعب ضمن صفوفه، وقدم مستويات رائعة رفقة الأهلي، وتألق مع منتخب مصر الأولمبي بشكل لافت للأنظار وقاده للتتويج بكأس أمم إفريقيا والتأهل لـ"أولمبياد طوكيو".





وربطت تقارير صحفية رمضان صبحي بالانتقال لنادي بيراميدز، رغم أن النادي السماوي لم يقدم أي عروض رسمية لضم اللاعب حتي الآن، والنادي الأهلي يعتبر صاحب العرض المصري الوحيد لضم اللاعب.





ويتمسك رمضان صبحي بالعودة لأوروبا واستكمال رحلته الاحترافية، ويرفض اللعب في مصر إلا للنادي الأهلي، وذلك يصعب مهمة بيراميدز في الحصول على خدمات اللاعب، ولكن إغراءات المال الكثير أحيانا تلعب دورًا كبيرًا في تغيير الانتماءات وليس بعيدا أن نري رمضان بقميص الفريق السماوي.





رمضان صبحي خاض 124 مباراة مع النادي الأهلي (82 مباراة بالدوري – 8 مباريات بكأس مصر – 3 بكأس السوبر المصري – 31 مباراة ببطولات إفريقيا)، وسجل 24 هدفًا مع الفريق الأحمر، وصنع أكثر من 21 هدفًا.



