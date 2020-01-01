بعدما اعترفت له بخيانتها.. ويل سميث يصطحب زوجته لمنتجع ألبابي في جزر البهاما

سافر الزوجان ويل سميث وجادا، إلى منتجع ألبابي في جزر البهاما، أمس الإثنين، وكان الخبر مفاجأة للجميع خاصةً بعد اعتراف المغنية البالغة من العمر 48 عامًا لزوجها خلال محادثة حميمة في برنامجها على Red Table Talk أن صداقتها تطورت مع مغنى الراب "أوجست" قبل 4 سنوات، وفي نفس الوقت كان الزوجان يمران بوقت صعب وقد انفصلا، بحسب ما جاء بموقع "الديلي ميل البريطاني".





وبرهن بذلك ويل سميث السماح لزوجته وخيانتها له من خلال نشر مجموعة من الصور للجزيرة وسفرهما معًا باصطحاب الأولاد.





ويعتبر ألباني هو مجتمع منتجع فاخر في جزيرة نيو بروفيدنس في جزر البهاما، افتتح في أكتوبر 2010، تبلغ تكلفة الغرف حوالي 3000 دولار في الليلة، وتبدأ المساكن الخاصة من 5 ملايين دولار.





وقالت زوجة ويل سميث إن العلاقة تطورت بينها وبين مغني الراب في وقت كانت المشكلات تدب بينها وبين ويل سميث.





ووفقًا لـ "الديلي ميل"ابنهما جادين هو من اكتشف علاقة والدته مع المطرب أوجست عام 2015، وسرعان ما انطلقت علاقتهما العاطفية بالرغم من علاقتها مع زوجها ويل سميث.





تفسير الخيانة

في حديث يتسم بالمصارحة، سردت زوجة ويل سميث كيف تم كسر العلاقة بينها وبين زوجها قائلة: "كانت تشعر بكثير من الألم، وأن العلاقة بينها وبين سميث انكسرت، مضيفه إنها اكتشفت عدم معرفتها بويل سميث جيدا على الإطلاق، وفي تلك الفترة حاول الزوجين الابتعاد عن بعضهما البعض، وتضيف: «لكن وجدنا ان الابتعاد لم يكن ممكنا".





وأكدت بينكيت سميث أن علاقتها انتهت مع مغنى الراب "أوجست السينا"، تصالحت مع ويل سميث، ولم تتحدث مع المغنى منذ سنوات، وقالت إنها وزوجها وصلوا إلي الحب الغير مشروط.





علاقة ويل سميث بزوجته

أشار "سميث" إلى أنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان سيتحدث مع زوجته مرة أخرى عندما يواجهان تلك المشاكل، موجهًا حديثة لزوجته: «لقد أخبرتك في السنة الأولى التي تزوجنا فيها، أنني أستطيع أن أحبك على الرغم من أي شيء»، وبالفعل في نهاية المقابلة قال لها: "سأعيدك إلى أولا".





وفي فيديو سابق لويل سميث يوضح عمق المشكلات في زواجه من جادا، قائلا: "إن جادا غير سعيدة وإنه طلب منها أن تخرج، وتبحث عن السعادة لنفسها بطريقتها وبالشكل الذى تراه مناسبة لها، مؤكدا أنه من الخطأ الشديد أن تضع مسئولية سعادتك على شخص".





وتزوجت جادا بينكيت سميث، من زوجها الممثل العالمي ويل سميث، عام 1997، وأثمرت الزيجة عن والدان وهما لـ "جادين" صاحب الـ 21 عامًا، و"وويلو" صاحبة الـ 19 عامًا.