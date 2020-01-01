الاتحاد السكندري يقترب من ضم نجم الزمالك

يقترب نادي الإتحاد السكندري من ضم أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.





وبحسب مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري، فإن النادي طلب رسمياً، ضم جناح الزمالك أحمد رفعت، على سبيل الإعارة.





وتواصل محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري مع المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، من أجل تجديد استعارة اللاعب للفريق السكندري.





وقالت المصادر، أن زعريم الثغر صرف النظر عن شراء الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الزمالك المعار أيضاً، بسبب ارتفاع المقابل المادي.





وخاض رفعت موسماً ناجحاً مع الإتحاد هذا الموسم، خاض خلاله 15 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف ومرر 6 تمريرات حاسمة.





وينتظر عشاق كرة القدم المصرية يوم 6 أغسطس القادم، موعداً لعودة بطولة الدوري الممتاز من جديد، بعد التوقف نتيجة تفشي فيروس كورونا.