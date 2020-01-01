الاتحاد السكندري يقترب من ضم نجم الزمالك

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:07 م
الزمالك
الزمالك
عبد القادر عرابي
يقترب نادي الإتحاد السكندري من ضم أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري، فإن النادي طلب رسمياً، ضم جناح الزمالك أحمد رفعت، على سبيل الإعارة.

وتواصل محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري مع المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، من أجل تجديد استعارة اللاعب للفريق السكندري.

وقالت المصادر، أن زعريم الثغر صرف النظر عن شراء الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الزمالك المعار أيضاً، بسبب ارتفاع المقابل المادي.

وخاض رفعت موسماً ناجحاً مع الإتحاد هذا الموسم، خاض خلاله 15 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف ومرر 6 تمريرات حاسمة.

وينتظر عشاق كرة القدم المصرية يوم 6 أغسطس القادم، موعداً لعودة بطولة الدوري الممتاز من جديد، بعد التوقف نتيجة تفشي فيروس كورونا.

أخبار تهمك

الاتحاد السكندري يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ 33 دقيقة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم جماهيره بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. حقيقة انضمام أحمد حجازي إلى الزمالك

منذ 19 دقيقة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

أهلي جدة السعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من "التعليم" بشأن إجابات امتحانات الثانوية المتداولة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الإسماعيلي يثير الجدل بشأن رحيله إلى الأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

نجم جديد من الأهلي يقترب من بيراميدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

الخطيب يمنع مسئولي الأهلي من الحديث عن الأزمة

منذ ساعة و 27 دقيقة

أزمة كبرى بين برشلونة وبيكيه قبل مباراة أوساسونا

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:16 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

10:54 ص

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

12:20 م

الأهلي يصدم جماهيره بشأن رمضان صبحي

01:54 م

نجم جديد من الأهلي يقترب من بيراميدز

01:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام