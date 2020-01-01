خبير بالشأن الليبي: الجيش المصري يراقب كل التحركات التركية بليبيا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
أية سويد
قال الخبير بالشأن الليبي، عبد الستار حتيتة، إن الأغلبية العظمي من الليبيين ضد التدخل التركي، موضحا أن أنقرة دخلت بدعم من مجموعة القيادات التي جئ بها خلال السنوات الماضية، وتم فتح الطريق إليها برعاية شبه دولية سواء في مدن طرابلس او مصراتة أو الزاوية الليبية.

وأضاف أن دعوة مجلس النواب للجيش المصري، هي إشارة واضحة للضغط على اللوبي التركي وحتى تسهم في زيادة التنبية للمجتمع الدولي بأن هناك خطر حقيقي في ليبيا وأن الغالبية العظمي من الليبيين وعلى رأسهم مجلس النواب والقبائل الليبية لم تيكوا بلادهم لقمة سائغة للاتراك او من يقف معهم.
وبين حتيتة أن هناك من يستغل موقف تركيا في ليبيا ويدعمها ويغريها من أجل غض الطرف عما يحدث عن انتهاكاتها بليبيا.

وذكر أن الأيام المقبلة قد تشهد تصعيدا، ولكن البعض يعتقد أن تركيا قد تتدخل عسكريا بجيش نظامي لشن هجوم على الجيش الوطني في سرت والجفرة، وذلك خطأ لأنها قد تستمر في التحرشات بالاستعانة بالمرتزقة والتصعيد سيكون في اتجاه تلك التحركات.

وأكد أن الخوف هو ممارسة الفوضى وأن تكرر سيناريو الغزو التركي لسوريا في ليبيا، وهو ما سيفتح الباب لفوضى لا نهاية لها.

وذكر الخبير بالشأن الليبي أن الجيش المصري لديه قدرات قوية للدرع والقدرة على تنفيذ عمليات دقيقة وهو يراقب كل التحركات التركية ولا ننسي للمجاميع الارهابية في درنة وغيرها من المناطق الليبية، مؤكدا أن أن الخريطة في ليبيا واضحة أكثر للجانب المصري من التركي

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