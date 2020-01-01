قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة (التفاصيل وشروط التقديم)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:01 م
وزير الدفاع
وزير الدفاع
كريم وزيري
صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ( ذكور – إناث ) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم ) أو الأزهرية (علمى) خريجى العام الدراسى 2018 2019، 20192020 وذلك بالمعهد الصحى ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى إناث بأحمد جلال والمعهد الصحى بالجلاء، وذلك وفقًا للشروط الأتية:-

أن لا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة(علمى علوم) أو الأزهرية (علمى) عن نسبة نجاج 60%، وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن نسبة 70%، وألا يقل السن عن 17 عام ولا يزيد عن 21 عام فى1102020، وأن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس، وأن يكون غير متزوج أوسبق له الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح وحصوله على ترخيص مزاولة المهنة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق له الإلتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمتة بالرفت منها.

وأن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول ( طبية- نفسية – لغة إنجليزية - لياقة بدنية - كشف هيئة - التحاليل الطبية...)، كما يشترط موافقة والد ولى الأمر الطالب على الإلتحاق بالقوات المسلحة، ويحق للمعهد إستبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيًا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية، ولا يحق للفرد المتقدم الإلتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى التى تمنح درجة بكالوريوس التمريض.

وأن تكون مدة الدراسة بالمعهد سنتان دراسيتان للحصول على الدبلوم الصحى، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات والرتب المختلفة طبقا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، وتعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الصحى للقوات المسلحة هى نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى، كما يحصل المتطوع على كافة الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

أماكن سحب وتقديم الملفات

وسيتم سحب الملفات من المعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة، المعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالطب العالمى، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالاسكندرية، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج وذلك إعتبارا من 882020م إلى 1592020م.

على أن يتم تقديم الملفات بالنسبة للذكور بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض بكوبرى القبة والإناث بالمعهد الصحى للقوات المسلحة بأحمد جلال، ويكون أخر موعد لتقديم الملفات يوم 1792020م 

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وزير الدفاع معاهد صحية دفعة جديدة القوات المسلحة

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