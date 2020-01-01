6 فنادق سياحية تعود للعمل وفق الضوابط الاحترازية

قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية: إن 6 فنادق سياحية تسلمت أمس، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.





وأشار في تصريحات اليوم الثلاثاء، إلى أن لجان الفحص المشتركة أقرت باستيفاء ٦ فنادق للشروط بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وهي فندق كينج توت بمحافظة البحر الأحمر، و٥ فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي هيلتون الشلالات، وشارمنج ان، ونعمه بلو، وغزالة بيتش، وريجنسي بلازا.





وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 541 فندقا بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في اعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.





واهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.



