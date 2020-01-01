6 فنادق سياحية تعود للعمل وفق الضوابط الاحترازية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:54 م
فندق
فندق
حسام زيدان
قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية: إن 6 فنادق سياحية تسلمت أمس، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار في تصريحات اليوم الثلاثاء، إلى أن لجان الفحص المشتركة أقرت باستيفاء ٦ فنادق للشروط بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وهي فندق كينج توت بمحافظة البحر الأحمر، و٥ فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي هيلتون الشلالات، وشارمنج ان، ونعمه بلو، وغزالة بيتش، وريجنسي بلازا.

وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 541 فندقا بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في اعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

واهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

تطورات جائحة كورونا في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،

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