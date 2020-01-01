موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:52 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
يلتقي فريق مانشستر سيتي مع بورنموث مساء غدا الأربعاء 15 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي الماضية :-
وحقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على حساب برايتون بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، حيث سجل رحيم سترلينج هاتريك في تلك المباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث :-
وسوف تقام المباراة بين مانشستر سيتي وبورنموث في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث :-
وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة تلك المباراة بين فريق مانشستر سيتي وبورنموث عبر قناة بي إن سبورت 2 HD.

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