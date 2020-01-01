10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:46 م
رئيس الوزراء أثناء الجولة
رئيس الوزراء أثناء الجولة
فتح الله رضوان
تجول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في متحف النوبة، اليوم الثلاثاء، خلال تفقده للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة أسوان.

ورافق "مدبولي" خلال الزيارة، وزراء السياحة والآثار، التنمية المحلية، الصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على الحفاظ على تراثها ورعاية الأماكن الأثرية، التي تعد قيمة مضافة لهذا البلد تعرض تاريخه وتبرز حضارته.

إجراءات وقائية
وأطلع مسئولو المتحف، رئيس الوزراء على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار خلال الفترة الماضية، في إطار خطة الدولة للتصدي لانتشار جائحة "كورونا".

وأضحوا في هذا الصدد، أن الإجراءات شملت إغلاق المتحف؛ للقيام بأعمال التطهير والتعقيم وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعايير العالمية، لافتين إلى إغلاق متحف النوبة القيام بأعمال تعقيمه، والتي تمت بإشراف إدارة مكافحة الملاريا وناقلات الأمراض بأسوان التابعة للقطاع الوقائي بوزارة الصحة.

وأضاف المسئولون: عقب ذلك، وفي ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، اعتبارًا من أوائل يوليو الجاري، اختارت وزارة السياحة والآثار عددًا من المواقع الأثرية والمتاحف لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى؛ تمهيدًا للافتتاح التدريجي لجميع المتاحف والمواقع، ومن بين هذه المتاحف متحف النوبة ، ليستعيد نشاطه مجددًا

معلومات عن المتحف
وقال المسئولون: إن هذا المتحف تم تشييده على مساحة تصل إلى 50 ألف م2، منها 7 آلاف م2 مخصصة لقاعة العرض، وباقي المساحة مقسمة بين العرض الخارجي، ومعامل الترميم، والمخازن.

وأضحوا أن المتحف يعرض مجموعات أثرية ووثائق حتي العصر الإسلامي، فضلًا عن العرض الذي يوضح الملامح الجغرافية والاجتماعية والحضارية للمنطقة، وذلك من أكثر من 3000 قطعة أثرية معروضة اختيرت من المتاحف الأخرى في مصر ومناطق أخرى في أسوان.

ويتميز متحف النوبة بأنه يضم قطعًا أثرية من مختلف العصور؛ حيث يبدأ من عصور ما قبل التاريخ ويمتد حتى نهاية التاريخ الفرعوني، والعصر المسيحي، والعصر الإسلامي، ثم التراث النوبي الحديث، وتتضمن قاعة ما قبل التاريخ كل ما يتعلق بالحياة البشرية منذ 5000 سنة قبل الميلاد، وما تمثله هذه الفترة من آثار عبارة عن صخور حجرية عليها نقوش معظمها يمثل حيوانات أو مناظر صيد، كما توضح كيف كان على إنسان ما قبل التاريخ أن يحيا في بيئة لا يتوفر لديه فيها غير أدوات بسيطة.

إنقاذ معابد النوبة
وقال المسئولون: لا شك منذ عملية الإنقاذ لمعابد النوبة وإعادة تشييدها اتجهت أنظار العالم إلى النوبة وحضارتها، وبوجود متحف النوبة أصبحت مسئوليته أكبر في توضيح علاقة التاريخ والحضارة النوبية بالتاريخ والحضارة المصرية، ولتأكيد حقيقة مهمة هي أن النوبة هذه المنطقة التي تقع جنوب الشلال الأول كانت من قديم الأزل تمثل جزءا من مصر وحدا جنوبيا لها.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسات الخاصة بمشروع متحف النوبة بدأت فى أوائل الثمانينيات، وتشكلت لجان من المجلس الأعلى للآثار، واليونسكو، والخبراء المصرييين بالجامعات، وانتهت المرحلة الأولى بإسناد التصميمات الهندسية ومشروع إنشاء المتحف إلى المعمارى الدكتور محمود الحكيم، والعرض المتحفي إلى المهندس المكسيكى  بيدرو راميرز فاسكويز.
10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)
10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)
10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)
10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)
10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)
10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)
10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)
10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)
10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)
10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)
10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)
10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)
10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)
10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)
10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)
10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)
10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)
10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)
10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)
10 مشاهد من جولة رئيس الوزراء في متحف النوبة (صور)

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مدبولي متحف النوبة جولة مدبولي في أسوان الفجر

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