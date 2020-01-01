لجنة الطوارئ والأزمات تحسم استضافة الإمارات للأدوار النهائية بدوري الأبطال الإفريقي









أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، على وجود نية لدى دولة الإمارات، في التقدم لاستضافة الأدوار النهائية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" الإمارات لديها رغبة في استضافة الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لكن لا يوجد شئ رسمي، لكن لابد من موافقة الجهات المسئولة هناك، خصوصا من المسئولين خاصة لجنة الطوارئ والأزمات".





وأضاف:" الإمارات سبق ونظمت السوبر المصري أكثر من مرة، والسوبر السوداني في 2018، وكان من المفترض إقامة السوبر المغربي في شهر مارس الماضي، لولا أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد".



