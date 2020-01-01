أهلي جدة السعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن نادي أهلي جدة السعودي يسعى لضم يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب خط وسط فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" فريق أهلي جدة السعودي تواصل مع يوسف أوباما لاعب الزمالك لجس نبضه من أجل ضمه في الموسم القادم".

وأكمل:" لكن أوباما حتى الآن لم يحسم موقفه وانه منتظر لمعرفة موقف الزمالك من تجديد عقده".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انتقالات الزمالك

أخبار تهمك

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يحسم موقف الأهلى من التعاقد مع الصفقة الجديدة

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من "التعليم" بشأن إجابات امتحانات الثانوية المتداولة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

اجتماع طارئ لمجلس إدارة الأهلي خلال ساعات

منذ 41 دقيقة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يومين

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ يوم

رسميًا.. برشلونة يعلن عن قميصه للموسم المقبل (صورة)

منذ أقل من نصف ساعة

نجم جديد من الأهلي يقترب من بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يمنع مسئولي الأهلي من الحديث عن الأزمة

منذ 43 دقيقة

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

معلول والنقاز يحسمان مصير فرجاني ساسي في الزمالك

عبد الله السعيد يحسم موقفه من الانضمام للزمالك

الزمالك يحسم موقفه من ضم "مؤمن والسعيد"

خاص.. المقاصة يغازل "دونجا" للعودة للفريق الفيومي

الإسماعيلي يفاوض باسم مرسي

أخبار الزمالك اليوم الأحد: نجم الأهلي يرفض عرض الأبيض.. اعتذار الحضري للجماهير.. مبلغ ضخم للتخلي عن لاعب الفريق المعار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:16 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

10:54 ص

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

08:01 ص

بيان عاجل من "التعليم" بشأن إجابات امتحانات الثانوية المتداولة

11:12 ص

الخطيب يمنع مسئولي الأهلي من الحديث عن الأزمة

01:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام