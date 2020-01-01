اقتصاد سنغافورة يدخل مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 2009

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
أظهرت إحصاءات وزارة التجارة والصناعة السنغافورية اليوم انكماش الاقتصاد بنسبة 12.6 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وفقا لـ"الألمانية" .


ونقلت صحيفة ستريتس تايمز عن الوزارة القول إن التراجع يرجع إلى الإجراءات التي تم فرضها لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الفترة من 7 أبريل حتى الأول من يونيو الماضيين، بالإضافة إلى ضعف الطلب الخارجي وسط تراجع اقتصادي عالمي.


وقالت الوزارة إن الاقتصاد انكمش بنسبة 41.2 في المائة خلال ثلاثة أشهر حتى يونيو الماضي على أساس ربعي، ليدخل بذلك مرحلة الركود لأول مرة منذ عام 2009.


وقال وزير التجارة تشان شون سينج إن الأرقام تشير إلى مدى التحديات التي تواجه سنغافورة في ظل تفشي فيروس كورونا والجهود اللازمة من أجل تعافي الاقتصاد.


وأضاف في منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي " الطريق إلى التعافي خلال الأشهر المقبلة سوف يكون مليئا بالتحديات. نتوقع أن يكون التعافي رحلة بطيئة و صعبة، حيث يستمر الطلب الخارجي في الانخفاض وتواجه الدول الموجتين الثانية والثالثة من تفشي الفيروس من خلال إعادة فرض إجراءات الاغلاق أو تطبيق قواعد أكثر صرامة بشأن التباعد الاجتماعي".

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