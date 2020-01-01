اعرف_أصلك .. الحلقة الخامسة 5 | عقاب المُضايقة عند القدماء المصريين والمماليك

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
نلتقي اليوم مع حلقة جديدة من حلقات برنامج اعرف أصلك، والبرنامج تقديم حسام زيدان، باحث ماجستير آثار بجامعة القاهرة، وصحفي ملف السياحة والآثار في بوابة الفجر الإلكترونية، و في دور برقوقة  تشارك بالتقديم فاطمة حازم أخصائية اجتماعية و فنانة الأوريجامي.  

والبرنامج فكرة وإعداد حسام زيدان، وترجمة الإشارة لدهب فخر الدين، والتصوير لياسمين عليوة، وعبير أحمد أما التصوير الفوتوغرافي لمصطفي الديب. 

يشرف على البرنامج محمد علي و عمرو أسامة، وأعمال المونتاج والإخراج لعامر عفيفي، والإنتاج لبوابة الفجر الإلكترونية.  

وشارك في إعداد المادة العلمية لحلقة اليوم، شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز، ومجدي شاكر كبير أثريين، حيث يحدثنا فيها حسام زيدان عن التحرش، وأنه جريمة لا يمكن تبريرها بحال من الأحوال ويجب تغليظ عقوبة مرتكبيها، وبدأ في سوق بعض الأمثلة لعقوبة المتحرشين عبر العصر منذ العصور القديمة وحتي العصر المملوكيز. 

فالمجتمع المصري القديم لم يكن خاليًا من التحرش، فقد كشفت برديّة مصرية بالمتحف البريطاني تعود لسنة 1200 ق.م عن واقعة تحرش في دير المدنية في مدينة طيبة عاصمة مصر القديمة من رئيس العمال الذى تحرش بزوجة أحد العمال واعترف عليه ابنه. 

وحرم المصري القديم الزنا والتحرش والاغتصاب، ووصلت عقوبة المتحرش إلى إخصاء الرجل، كما وصلت عقوبة الزنا إلى الإعدام حرقًا، ولو تم يُعاقب الرجل الزاني بالجلد ألف جلدة والمرأة الزانية بقطع الأنف.

وفي العصر المملوكي أيضًا تعددت عقوبات المتحرشين، فقد ورد أن رجل يدعى عنكبوت اشتهر بالاعتداء على النساء عام ٨٦٢ هـ وأمر السلطان بتوسيطه أي ضربه بالسيف من وسطه، فيقسم نصفين، ويحسب للسلطان الغوري موقفًا شديدًا حيث عاقب ثلاثة من المماليك اختطفوا ثلاث نساء، واستطاعت إحداهن الهرب، منهم، وأمر السلطان بضربهم وسجنهم وتذهب رواتبهن لهاته النسوة إرضاء لهن، وفي أحداث عام 879 هـ 1474 م أمر أحد سلاطين المماليك بإخصاء شخص من الأتراك، لاغتصابه بعض مماليكه صغار السن، الذين كانوا يعملون لديه، كعقاب حاسم ورادع للاعتداء الجنسي، وفي عام 822 هـ، هاجم عدد من العبيد، حمام النساء في ميت عقبة، فيما يشبه حوادث التحرش الجماعي، وتم القبض عليهم جميعًا، وحبس كامل المجموعة حسب ما أفاد المصدر التاريخي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وابة الفجر مسلسل ليه لا الفراعيين الاعصار الاخصاء اعرف اصلك

أخبار تهمك

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. برشلونة يعلن عن قميصه للموسم المقبل (صورة)

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يحسم موقف الأهلى من التعاقد مع الصفقة الجديدة

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من "التعليم" بشأن إجابات امتحانات الثانوية المتداولة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الخطيب يمنع مسئولي الأهلي من الحديث عن الأزمة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يومين

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ يوم

اجتماع طارئ لمجلس إدارة الأهلي خلال ساعات

منذ 41 دقيقة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

نجم جديد من الأهلي يقترب من بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

رواد مواقع التواصل عن حديث نتنياهو بشأن جينات الفلسطينيين: "دور على أصلك"

ممالك النار | شاهد الحلقة الأولى من مسلسل خالد النبوي الجديد على قناة MBC ام بي سي .. اعرف موعد عرضها وتردد القناة

عالم مصريات يكشف طقوس الفراعنة في أعياد رأس السنة

حكاية مستشفى عمرها 750 عامًا.. شاهد الحلقة الأولى من "اعرف أصلك" على بوابة الفجر

اعرف_أصلك .. الحلقة الثالثة 3 | "البارون" أساطير وحكايات لا تنتهي

اعرف_أصلك .. الحلقة الرابعة 4 | الأهرامات وأساطير لا تنتهي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:16 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

10:54 ص

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

08:01 ص

بيان عاجل من "التعليم" بشأن إجابات امتحانات الثانوية المتداولة

11:12 ص

الخطيب يمنع مسئولي الأهلي من الحديث عن الأزمة

01:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام