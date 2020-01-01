565 مليار دولار عائدات أعضاء أوبك من تصدير النفط

أظهرت النشرة الإحصائية السنوية لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن إجمالي عائدات الدول الأعضاء في المنظمة من تصدير النفط انخفض العام الماضي بنحو 18 في المائة حيث بلغ 565 مليار دولار، مقابل 692 مليار دولار في عام 2018 بينما سجل 531 مليار دولار في عام 2017 و418 مليار دولار في عام 2016.





وبلغ متوسط سعر سلة خامات "أوبك" في العام الماضي 64.04 دولار للبرميل، مقابل 69.78 دولار في 2018.

وضخت دول المنظمة في المتوسط 29.38 مليون برميل في اليوم في 2019، مقابل 31.24 مليون برميل في اليوم في العام السابق.









وأكد تقرير "أوبك" تراجع إجمالي إنتاج النفط الخام العالمي في عام 2019 بمقدار 0.56 مليون برميل يوميا أو 0.7 في المائة مقارنة بعام 2018 ليصل إلى متوسط 75.26 مليون برميل يوميا بعد ارتفاع تاريخي خلال 2018.









وأشار التقرير الذي صدر أمس إلى أن إنتاج دول "أوبك" من النفط الخام انخفض بشكل حاد على أساس سنوي بنحو 1.86 مليون برميل يوميا أو 6.0 في المائة، في حين نما إنتاج النفط الخام من قبل الدول غير الأعضاء في المنظمة 1.30 مليون برميل يوميا أو 2.9 في المائة في عام 2019.









وأوضح أن الولايات المتحدة جاءت على رأس أكبر ثلاث دول منتجة للنفط الخام حيث بلغ إنتاجها 12.2 مليون برميل يوميا تليها روسيا 10.63 مليون برميل يوميا ثم السعودية 9.81 مليون برميل يوميا.









وذكر التقرير أنه بمتوسط بلغ 99.67 مليون برميل يوميا في 2019 نما الطلب العالمي على النفط 0.9 في المائة على أساس سنوي، لافتا إلى أن أكبر الزيادات سجلت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (ولا سيما الصين والهند) وإفريقيا والشرق الأوسط.









وأضاف التقرير أنه بعد أربعة أعوام متتالية من النمو المتواصل انخفض الطلب على النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل طفيف في عام 2019، مشيرا إلى أن الطلب على نفط "أوبك" عاد إلى النمو في عام 2019 بعد انخفاضه بشكل طفيف خلال عام 2018.









ولفت التقرير إلى أن المقطرات والبنزين شكلا نحو 55.0 في المائة من الطلب العالمي على النفط لعام 2019 في ظل اتجاه تصاعدي.









وأشار التقرير إلى تصدير الدول الأعضاء في منظمة أوبك ما معدله 22.48 مليون برميل يوميا من النفط الخام في 2019 بانخفاض حاد قدره نحو 1.80 مليون برميل يوميا أو 7.4 في المائة مقارنة بعام 2018، موضحا أنه وفقا لنمط الأعوام السابقة فإن الجزء الأكبر كان من النفط الخام.









وذكر التقرير أن الدول الأعضاء في "أوبك" صدرت 15.73 مليون برميل يوميا أو 70.0 في المائة من إنتاجها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ كما تم تصدير كميات كبيرة من النفط الخام - نحو 4.01 مليون برميل يوميا - إلى أوروبا في عام 2019 وهو ما يمثل انخفاضا مقارنة بـ4.57 مليون برميل يوميا والمسجل في 2018.









وأشار التقرير إلى أن أمريكا الشمالية قامت باستيراد 1.22 مليون برميل يوميا من النفط الخام من الدول الأعضاء في "أوبك" التي كانت تمثل نحو 1.41 مليون برميل يوميا أو 53.6 في المائة أقل من أحجام صادرات 2018.









وذكر التقرير أن متوسط المنتجات البترولية من الدول الأعضاء في منظمة أوبك بلغ 3.88 مليون برميل يوميا خلال عام 2019 بانخفاض بنحو 0.78 مليون برميل يوميا أو 16.8 في المائة مقارنة بعام 2018 بينما بلغ متوسط واردات المنتجات البترولية من قبل الدول الأعضاء في المنظمة 1.68 مليون برميل يوميا في عام 2019 أو 30.5 في المائة أقل من عام 2018.



