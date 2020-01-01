رسميًا.. برشلونة يعلن عن قميصه للموسم المقبل (صورة)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:30 م
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
أعلن فريق برشلونة الإسباني عن قميصه الجديد في الموسم المقبل 2020/2021 منذ قليل عبر الموقع الرسمي للنادي. 


وجاء قميص البارسا الجديد بألوانه التقليدية الأزرق والأحمر ، وأيضاً وجود بعض الخطوط باللون الأصفر، وهو ما قد يشبه قمصان المواسم الماضية. 


وظهر نجوم الفريق الكتالوني بالقميص الجديد ، حيث يتصدر ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وانطوان جريزمان قائمة اللاعبين الذين ظهروا بهذا القميص. 


ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 79 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريق ريال مدريد متصدر الترتيب.

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