رسميًا.. برشلونة يعلن عن قميصه للموسم المقبل (صورة)
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:30 م
أحمد عصام
أعلن فريق برشلونة الإسباني عن قميصه الجديد في الموسم المقبل 2020/2021 منذ قليل عبر الموقع الرسمي للنادي.
وجاء قميص البارسا الجديد بألوانه التقليدية الأزرق والأحمر ، وأيضاً وجود بعض الخطوط باللون الأصفر، وهو ما قد يشبه قمصان المواسم الماضية.
وظهر نجوم الفريق الكتالوني بالقميص الجديد ، حيث يتصدر ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وانطوان جريزمان قائمة اللاعبين الذين ظهروا بهذا القميص.
ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 79 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريق ريال مدريد متصدر الترتيب.
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