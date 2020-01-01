رسميًا.. برشلونة يعلن عن قميصه للموسم المقبل (صورة)

أعلن فريق برشلونة الإسباني عن قميصه الجديد في الموسم المقبل 2020/2021 منذ قليل عبر الموقع الرسمي للنادي.









وجاء قميص البارسا الجديد بألوانه التقليدية الأزرق والأحمر ، وأيضاً وجود بعض الخطوط باللون الأصفر، وهو ما قد يشبه قمصان المواسم الماضية.









وظهر نجوم الفريق الكتالوني بالقميص الجديد ، حيث يتصدر ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وانطوان جريزمان قائمة اللاعبين الذين ظهروا بهذا القميص.









ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 79 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريق ريال مدريد متصدر الترتيب.



