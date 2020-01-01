تفاصيل القبض على أحد العناصر الإجرامية بالجيزة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:31 م
قوات الأمن
قوات الأمن
إيمان عبد العاطي
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة بولاق بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزته على 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

مليون و200 ألف ريال سعودي.. ضبط سيدة لإتجارها بالنقد في الدقهلية

تمكنت مديرية أمن الدقهلية، من ضبط سيدة لقيامها بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام سيدة "لها معلومات جنائية" مقيمة بدائرة مركز نبروه بالدقهلية، بممارسة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة "الريال السعودى" من أبناء قريتها والقرى المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف ثم تقوم بإستبدالها لما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وضبطها. بمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى.. وتبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغ (1،200،000 ريال سعودى).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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