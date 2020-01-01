برلماني: يطالب بحوافز تشجيعية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين

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قال الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي باستخدام الغاز الطبيعي في وسائل النقل بدلًا من البنزين سوف يكون له مردود إيجابي من الناحية الاقتصادية علي الدولة لِما ينتج عنه من توفير المليارات، بالإضافة إلي الحفاظ علي البيئة من التلوث الناتج عن استخدام المحروقات.



وطالب "حساسين" في بيان له، اليوم الثلاثاء، الحكومة بتقديم مجموعة من الحوافز والتيسيرات للمواطنين لتشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، مشيرًا إلي أن استخدام الغاز الطبيعي يوفر لصاحب السيارة من جانب وكذلك يقلل استهلاك البنزين ومن ثم خفض فاتورة استيراده مع الوقت



كما طالب عضو مجلس النواب، من الحكومة الاسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام الغاز الطبيعي، خاصة أن ذلك الامر يوفر من 50 إلي 60% من تكلفة المحروقات، إضافة إلي تحسين البيئة وبالتالي صحة المواطنين.





الصناعة: نستهدف تحويل 147 ألف تاكسى وميكروباص للعمل بالغاز خلال 3 سنوات



أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك خطة لتحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز، وهي خطة تستغرق 3 سنوات، موضحة أن الخطة لها جدوى اقتصادية كبيرة حيث توفر 50% من تكلفة الوقود.



وعن العروض التي تقدمها الدولة، قالت "جامع" في تصريحات لها، أمس الاثنين، أن أي مواطن لديه سيارة تاكسي أو ملاكى لم يمض على عمرها 20 عاما وكفاءة الموتور 75% يمكن أن يتوجه لأى مركز تابع للبترول أو جهاز تنمية المشروع وإتاحة التحويل بمبلغ 8 آلاف وتقسيط المبلغ لمدة تصل لـ5 سنوات، أما السيارة التى تجاوز عمرها الـ20 عامًا لا يمكن التحويل، وهناك آلية أخرى".



وذكرت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه يوجد 240 ألف ميكروباص يعمل بالسولار ولا يمكن تحويلها إلى غاز.



تعمل الحكومة على برامج جديدة للتعامل مع السيارات في مصر، تعتمد على التوسع في السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، إضافة إلى تعميق تصنيع السيارات والتأكيد على أن تكون غير ضارة بالبيئة، والاعتماد على تحويل السيارات للغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وأخيرا التوجه لتخريد السيارات القديمة، فكيف يتم ذلك؟

