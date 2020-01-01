منى زكي توجه رسائل توعية للمراهقين لتجنب تعرضهم للتحرش

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

قامت الفنانة منى زكي بتوجيه رسائل توعية للمراهقين والمراهقات وأولياء أمورهم لتجنب تعرضهم للتحرش، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتبت منى زكي :"أعزائى أولياء أمور المراهقين، أرجوكم اقعدوا من أولادكم، وعلموهم عن التراضى، قولوا له أنه لو معجب ببنت، لازم يحترمها، ويطلب الأذن قبل أي حاجة يعملها، قولوا له أن العنف غير مقبول، قولوله أن لما البنت تقول لأ يبقى لأ".

وكتبت منى زكي رسالة أخرى لأهالى المراهقات، قالت فيها:"بعد ما اشتغلت مع كتير من ضحايا الإعتداء أنا ممكن أقول بكل ثقة، أن كلهم عندهم العامل المشترك وهو الخوف من الفضيحة، البنات كانوا بيفضلوا أنهم يتقبلوا أن يحصل لهم ابتزاز وأنهم يغصبوا على أفعال جنسية على أنهم يعترفوا لأهاليهم ويطلبوا مساعدة".

وفي سياق آخر، تنتظر منى زكي حاليًا عرض فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، وهوبطولة محمد فراج، شريف سلامة، أسماء جلال، مصطفى خاطر، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.

والفيلم يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب ثلاثة سنوات، وتدور أحداث الفيلم حول تورط منى زكى خلال الأحداث و تتعرض للخطف من قبل "هجام" يُجسد دوره الفنان محمد فراج و"سارق"، ويُجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر، وتتعرض منى بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذى يعد اللغز الرئيسي في الفيلم.

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