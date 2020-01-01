اجتماع طارئ لمجلس إدارة الأهلي خلال ساعات

اجتماع طارئ لمجلس إدارة الأهلي خلال ساعات
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:15 م
علي نبوي
أكد الصقر أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، سيعقد اجتماعا خلال الساعات المقبلة، من أجل اتخاذ بعض القرارات، بعد الأزمة الأخيرة.
وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:"اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي خلال ساعات، لاتخاذ قرارات تحفظ الحقوق الأدبية للنادي، والاستمرار فى التصعيد ضد التجاوزات"..
وأضاف: "موضوع استقالة مجلس إدارة الأهلي شائعة"، المجلس لا يفكر مطلقا في هذا الأمر".
وواصل: "البطل لا يهرب من المعركة"، على حد تعبير مسئول كبير داخل الأهلي".
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قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، منع كل المسئولين داخل النادي من الحديث عن الأزمة الحالية في وسائل الإعلام.
وأكد أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:"الأهلي قرر منع كافة المسئولين من الحديث إعلاميًا، سواء أعضاء مجلس الإدارة أو مسئولي الشئون القانونية في النادي".
وواصل:" النادي الأهلي مستمر في التصعيد ضد التجاوزات التي حدثت ضد مجلس الإدارة ورئيس النادي".